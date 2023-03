Por estos días la periodista Laura Landaeta es una de las figuras principales en los matinales nacionales gracias al libro que escribe sobre el llamado caso Relojes VIP. Su exposición hizo que Lola Melnick recordara la experiencia que tuvo con ella.

La exmusa de Kike Morandé se puso en contacto con Patricia Maldonado para hablar de la profesional y aseguró que “yo fui víctima de ella (Landaeta)”.

Así al menos reveló Maldonado en su programa Tal cual, donde afirmó que le parecía extraño que la periodista apareciera a diario en televisión hablando del caso y su futuro libro.

“Lola me dice que me encuentra razón en lo que dije, que algo hay detrás de esto (del caso Relojes) ¿Qué es lo que es? No lo sé”, apuntó Maldonado.

Recordemos que la historia de Laura Landaeta y Lola Melnick data de 2004, cuando la comunicadora escribió un reportaje para La Nación, donde se aseguraba que la modelo rusa había ejercido la prostitución al llegar a Chile.

“En Argentina bailó en fiestas privadas, cabarets y night clubs. Su ex novio la dejó porque descubrió que cobraba por salir con hombres mayores y, para colmo, algunos aseguran que en Chile hizo lo mismo cuando llegó. De nada

sirven las lágrimas de cocodrilo”, aseguraba el reportaje.

“‘Hasta el día de hoy me sigue ese cartel’”

Según narró Maldonado, el tema sigue persiguiendo a la modelo, actualmente radicada en Brasil. “‘Yo viví el drama de haber sido acusada de prostitución cuando recién llegué de Rusia y hasta el día de hoy me sigue ese cartel’”, contó a Patricia.

La opinóloga, en tanto, intentó teorizar con ella sobre los motivos del interés en el Caso Relojes. “Yo le digo: ‘¿Tú crees que hay algo detrás de esto?’. ‘Sí’ me dijo, y me contó algo que no voy a decir acá”, añadió.

Cuando apareció el comentado reportaje de Laura Landaeta, Lola Melnick tenía 21 años y era una de las figuras más importante de Morandé con Compañía, gracias a lo cual su carrera iba en alza.

Años más tarde, aseguró en el programa Vértigo que dicha información provocó que fuera masivamente acosada.

“En aquel momento no me sentí ofendida, me quería morir. Yo salía a la calle y encontraba portadas en todos los quioscos. Yo veía una foto mía y unos titulares absurdos”, señaló en Canal 13.

Además, señaló que “millones de veces” le llegaron propuestas indecentes. “Me las siguen haciendo y yo creo que lo seguirán haciendo, porque siempre habrá hueones maricones (sic) que se creen con el derecho de ofrecerte plata”, contó.

“Me han llegado propuestas disfrazadas, medio ambiguas. Como que, claro, ‘es solamente por amistad’. Pero nadie te invita por amistad a Miami”, cerró.

En 2018, la modelo retomó el tema, pero haciendo un mea culpa. “Yo en vez de defenderme, me encerré y no hice algo que debí haber hecho, que era ir a tribunales”, aseguró en Mentiras Verdaderas.

“Salir a la calle y ver todas esas portadas acusándote de algo que no hayas hecho y además de una manera tan cruel, fue fuerte para una niña que no tenía quien la defendiera”, cerró.

Landaeta es periodista de la Universidad Arcis de Santiago de Chile y a lo largo de su carrera ha investigado diferentes de espectáculo y política. Entre sus libros se encuentra La Revuelta y las biografías no autorizadas de Don Francisco y Cecilia Bolocco.