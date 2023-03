Esta tarde Claudia Conserva reapareció en redes sociales con una nueva imagen y una noticia: está preparando un documental respecto a su tratamiento para enfrentar un cáncer de mama sumamente agresivo. La pieza, que lleva por nombre ‘Brava’, será emitida por TVN.

“Ya han pasado nueve meses desde que supe mi diagnóstico: Cáncer de mama triple negativo (de los más agresivos). Ha sido un duelo a muerte con la enfermedad, aún estoy en tratamiento”, indicó.

“Decidí registrar con mi celular el dolor y la incertidumbre que me ha tocado vivir. Hice un documental con material que no pretende ser un informe sobre el Cáncer, el objetivo es compartir la experiencia que he vivido como millones de personas y sus familias enfrentando esta enfermedad”, agregó.

“Este documental se llama ‘Brava’. Agradezco a TVN por presentarlo en su pantalla, para poder repetir, urgentemente, que un diagnóstico a tiempo puede salvarte la vida”, concluyó la animadora.

Al respecto el Roberto Cisternas, director de Programación de TVN, indicó a BioBioChile que todo el material fue grabado por Claudia Conserva en los últimos meses.

En este sentido, el directivo valoró que la animadora haya compartido este trabajo con el canal público, a modo de visibilizar cómo es un tratamiento contra el cáncer.

“Para nosotros es súper revelador de lo que queremos hacer este año. Que es mostrar una cercanía denuestros talentos con la gente. La Claudia tuvo la generosidad de grabar esto, hablamos con ella para que TVN pudiera llevar el contenido. Ella lo encontró súper importante”, señaló.

“Lo más importante es darle visibilidad a lo que es el cáncer de mama en las mujer, que es uno de los principales motivos de muerte. Es importante que una celebridad pueda llevar a cabo todo esto”, concluyó.