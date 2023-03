El inicio de 2023 estuvo marcado por la separación de Shakira y Gerard Piqué, la cual estuvo enmarcada por las cuatro canciones que la colombiana le dedicó al exfutbolista español.

Piqué hablado poco respecto a este tema, sin ir más lejos la única vez que aludió directamente a su expareja fue en medio de un show con Ibai Llanos, donde a modo de broma indicó que Casio se unió como auspiciador de la King’s League.

Recientemente el exseleccionado español habló más en concreto respecto a los cuatro temas de Shakira, en entrevista con radio RAC1.

“Sí, he escuchado la canción. No quiero hablar del tema, no creo que toque. Yo creo que al final las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos”, indicó.

“A partir de aquí no quiero decir nada al respecto, cada uno toma las decisiones que cree oportunas. Lo único que quiero es que (mis hijos) estén bien”, agregó.

Tras eso se refirió directamente a la relación que ha tenido con sus dos hijos en los últimos años.

“Yo con mis niños siempre he tenido una relación cercana y me gusta que participen en cosas como la Kings League, que los hacen felices”, aseveró.

Shakira había hablado del éxito de Session #53 el pasado 28 de febrero, cuando aseguró que había sido un desahogo para ella.

“Entré al estudio de una forma y salí de otra. Es una de las cosas que le agradezco a Biza, esa oportunidad de desahogarme y sí que fue un gran desahogo, necesario también para mi sanación, para mi propio proceso de recuperación. Creo que estaría en otro lugar si no fuera por esa canción”, manifestó.