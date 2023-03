Fue a comienzos de esta semana cuando Maite Orsini entregó su versión oficial por el denominado ‘Telefonazo’ a Carabineros. La situación fue comentada por José Luis Repenning en Tú Día, realizando incluso una imitación del supuesto llamado.

Recordemos que, el pasado lunes, Orsini había señalado que: “el único objetivo de la llamada fue ponerla a ella (Karina Soza) en conocimiento de una situación que podía revestir caracteres públicos, y pudiera manejarlo de la mejor manera posible para la institución”.

El pasado martes Repenning tomó la palabra y expuso su opinión respecto al tema, mostrándose especialmente irónico con la parlamentaria.

Incluso imitó la supuesta llamado: “Yo soy Maite Orsini, me llama un amigo, no sé qué tan cercano ni me interesa. Me dice, ‘Repe compadre, me acaban de detener por una situación de VIF, violaron mis derechos fundamentales, fue una pésima detención, te lo digo"”.

Tras eso volvió a parodiar a la diputada: “Oh, mi amigo es súper conocido, esto le puede afectar a Carabineros de Chile como institución ¡Dios santo! ¿Qué voy a hacer en pos de la institución más valorada del país? Voy a tomar mi teléfono, y voy a llamar a la generala de Derechos Humanos para advertirle”.

“‘Generala, hubo procedimiento que pudo poner en riesgo la integridad absoluta de la institución Carabineros de Chile, qué tenga buen día’ ¡Eso es lo que dijo que hizo po! No perdóname, yo no soy tan huevón”, concluyó.

Momento de Repenning

Repenning reacciona a dichos de Maite Orsini. "Usted cree que yo soy weon". #OrsiniGate pic.twitter.com/c1k1vUYXi4 — Elías Parada 💛 (@Elias_Parada_S) March 7, 2023

La situación he generado gran cantidad de reacciones y comentarios hacia Repenning. Varios de ellos han apuntado a una supuesta “burla” hacia Orsini.