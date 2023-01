El periodista reconoció que no vio el capítulo en el que fue entrevistado, debido a que le dio pudor verse en dicha entrevista. "Me acosté no más, tranquilito", aseguró.

Luego de que este jueves se publicara la entrevista a los periodistas José Luis Repenning y Priscilla Vargas en el programa Socios de la Parrilla, el conductor de Tu Día reconoció haber evitado ver el programa, debido a que, según contó, sintió “vergüenza” de ver el episodio.

La confesión llegó a pocos minutos de que el matinal Tu Día iniciara con Repenning y Ana María Silva, periodista que se encuentra reemplazando a Priscilla Vargas durante estos días. Así, mientras hablaban del Festival de Las Condes, Silva destacó lo ocurrido la noche del jueves.

“Necesito saber si irás (al festival) con la Pri, porque anoche salió el capítulo prohibido, el capítulo escondido, el que nunca iba a salir, el que nunca iba a ver la luz”, comenzó diciendo, siendo interrumpida de inmediato por su compañero.

“¿Sabes qué? No lo vi”, admitió, desencadenando de inmediato la reacción de la periodista, a lo que explicó que “no lo quise ver, me da pudor”.

“Pero Repe, si fue una de tus mejores performances como Eddie Vedder…”, replicó Silva.

Al respecto, el comunicador reveló que todo se debía a que “los Socios me palanquearon hasta más no poder también”.

“Yo dije no, no lo voy a ver. Me va a dar vergüenza de mí mismo”, afirmó también, apuntando que entonces “decidí no verlo, me acosté no más, tranquilito”.

El capítulo de José Luis Repenning y Priscilla Vargas

En el programa, que se grabó poco antes del arribo de Repenning en septiembre de 2022, pasó por meses fuera de emisión, e incluso los propios animadores del espacio habían afirmado que el episodio jamás vería la luz.

Sin embargo, el programa salió a la luz, con los comunicadores hablando de su amistad de más de 20 años, así como también sobre los múltiples rumores de romance que han protagonizado.

Respecto a esto último, la propia Vargas aseveró entre risas que “es por eso que nadie me invita a salir”, apuntando a que todo es “porque nos ligan”. En esa misma rama, Repenning ofreció hacer un pacto para acabar juntos, sin tener respuesta de su amiga.

“La gente es muy graciosa”, añadió Vargas, relatando que incluso Repenning ha dudado de salir con ella por el qué dirán, aunque la periodista le ha restado importancia.