Una situación bastante compleja enfrentó Daniella Campos en febrero pasado, cuando fue detenida en El Tabo debido a una denuncia de su ahora expareja, por presunta violencia intrafamiliar.

La exreina de belleza dio detalles de aquel episodio en Podemos Hablar, que reveló un breve adelanto. En el espacio Campos indicó que su exesposo también estuvo involucrado.

“Yo a las 11:10 de la mañana ya había llegado carabineros y nosotros y como El Tabo es bien chiquitito uno pasaba, saludaba y le preguntaba si querían tomar alguna bebida. Entonces, no me pareció nada extraño, pero yo ya tenía una denuncia por vulneración de derechos de menor, drogas y alcohol”, indicó.

“Mira que bien parecido y copiado de la causa que yo tengo con mi exmarido. Entonces, nos saludamos, me vieron a mí, me preguntaron cómo estaba, y yo: ‘bien, gracias, ¿y ustedes?’. Le preguntaron a mi hija cómo estaba y nosotros nos íbamos a la playa, así que: bueno, chao que les vaya bien’, yo no supe nada más. Ese día yo no estuve con el señor… yo no lo quiero volver a nombrar, porque la verdad es que siento que él me ha utilizado todo este tiempo para ganar fama y yo no se la voy a volver a dar”, agregó.

De acuerdo a la modelo, horas después llegó hasta el lugar su exesposo, padre de su hija, quien habría exigido llevarse a la menor de edad. Daniella Campos se negó a esto.

“El señor CL (expareja) también estaba en ese momento cuando estaban los carabineros y ellos se van, yo bajo a la playa con mi hija todo el día, solas, sin él, sin sus hijos. Primero salimos a almorzar y tipo cuatro de la tarde vamos bajando a la playa de vuelta con mi hija y en ese momento aparece el papá de mi hija con el señor CL en la puerta, y el papá de mi hija me dice: ‘vengo a buscar a Maite, porque en realidad me contaron que tienen unos problemas familiares y para que ustedes puedan resolverlos yo me voy a llevar a Maite"”, expresó.

“Y yo lo quedo mirando y le digo: ‘discúlpame, pero estamos en mis vacaciones, mi hija está bien y si yo tuviese algún problema que solucionar contigo te hubiese llamado yo. Agradezco que hayas venido hasta acá, pero te puedes retirar, nosotros vamos a bajando a la playa, muchas gracias’. Y se va, supuestamente, yo pensé que se iba, pero en ese momento se quedan los dos juntos”, añadió.

La noche de Daniella Campos

Finalmente, la exMiss Chile reveló detalles de lo que ocurrió aquella noche, asegurando que sintió pena por su hija, de quien estuvo separada por una semana.

“Nosotros estuvimos en la playa durante todo el día, después ya de almorzar a las cuatro de la tarde habremos subido tipo 19:30 u 8 cuando el sol ya estaba bajando, yo tenía que bañar a mi hija y lavarle el pelo porque estaba llena de arena, y en eso estaba secándole el pelo, yo estaba con traje de baño todavía no me había ni bañado, cuando llegan dos carabineros dentro de mi pieza. Y yo como así: ‘perdón, ¿qué es esto?”. Y ahí los carabineros me explican que hay una denuncia interpuesta en mi contra por vulneración de derechos, alcohol, drogas, no sé… pero parece que en ese momento fue vulneración de derechos"”, recordó.

“Entonces yo le digo: ‘pero señor mire, le estoy secando el pelo a mi hija, ¿de qué está hablando? Venimos llegando de la playa’. Entonces me dice que habiendo involucrado a un menor en una denuncia de quien sea, tengo la obligación de dirigirme al Cesfam a constatar lesiones de la menor y mías. Y eso fue lo que hice en ese momento, alrededor de las 21:45 de la noche. Partimos al Cesfam, lamentablemente hicieron ir a mi guagua de siete años en un carro policial, lo que yo no voy a perdonar nunca. Porque yo puedo perdonar todos los golpes de la vida, a mí me pueden pegar muchas veces, otra cosa es cuando se meten con tus hijos”, siguió.

En ese entonces Campos fue constatar lesiones junto a la menor de edad, que quedó bajo el cuidado de su padre por un lapso de tiempo.

“Y, la verdad de las cosas, es que yo en ese momento me convertí en una leona. Yo estaba desesperada, mi hija ya había pasado por un proceso con su padre, fue tan lamentable para mí que la metieran a ella. Bueno, nos dirigimos al Cesfam donde evidentemente ni yo ni ella teníamos lesión alguna, si habíamos estado en la playa y nunca estuvimos con el señor CL durante todo el día, ni tampoco volvimos a ver a su padre durante todo ese día”, expresó.

“Carabineros nunca me informó que habían llamado a la fiscalía por la hora que era y el fiscal determinó que la niña fuera entregada al primer familiar consanguíneo que llegara por la hora que era y tiene siete años. O sea, me tuvieron a mi hija hasta las 1:30 de la mañana, desde las 9:45 en un Cesfam y me la quitaron. O sea, no me la quitaron, se la pasaron a su papá en forma provisoria, lo que él aprovechó por segunda vez para desaparecérmela por una semana”, concluyó.