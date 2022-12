Karol Lucero estuvo invitado al programa Juego Textual de Canal 13, donde habló de su vida fuera de la televisión y respondió preguntas sobre su complicado 2019, cuando dejó Mega en medio de cuestionamientos por videos donde mostraba parte de su vida privada.

En este sentido el animador tuvo un breve cruce con una de las panelistas, Kathy Kowaleczko, quien hizo alusión a supuestos privilegios que Lucero exhibía en redes como Instagram, los cuales habrían molestado a otras personas.

De acuerdo a La Cuarta, en ese instante la actriz preguntó: “Quizás le molesta a la gente exhibir tanto lo que hace de una forma, no sé, tan ostentoso”.

Ante esto el exrostro de Mucho Gusto sostuvo: “Lo que piense el resto me importa una raja (sic) si a una persona le molesta o no que yo sea feliz cumpliendo mis sueños, porque eso me lo gané. No se lo robé a nadie no pasé a llevar al de al lado. Hubo mucho trabajo”.

Luego vino una segunda pregunta de la artista, que en cierta medida molestó al comunicador: “Sabes que siento yo. Tú te convertiste en un símbolo para el 18 de octubre (…) pasaste a simbolizar todas las carencias y todas las cosas desiguales que hay en este país”.

Molestia de Karol Lucero

Ante esto el animador reiteró que tenía un origen humilde, agregando que había estudiado en un liceo. No obstante, la exintegrante de Verdades Ocultas reiteró que podía tener relación a “cómo mostraba su contenido”.

“¿Pero eso es problema del receptor o del emisor? Porque quizás hay personas que no les molesta, pero si les molesta puede simplemente cambiarlo, no verlo, pero no por eso lo voy a criticar (…) ¿Yo soy responsable (de la desigualdad)?”, concluyó Lucero.

“Ser comunicador tiene un plus que no toda la gente tiene”, concluyó también Kowaleczko.