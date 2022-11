La exanimadora de Chilevisión, que recientemente se casó, indicó que no hubo tal almuerzo con Salosny, agregando que "apenas me hablaba en esa época".

Hace algunos días Katherine Salosny publicó su libro El abuso no es un espectáculo, donde se refiere a duros pasajes de su infancia y anécdotas de su paso por la televisión, una de estas tiene relación con Carolina de Moras.

Resulta que en un apartado Salosny se refiere a su salida de Buenos Días a Todos en 2010, desmintiendo lo que en ese entonces había señalado su colega, respecto a que había surgido de un acuerdo entre ambas, durante un almuerzo.

“Esto nunca fue así. Mi salida fue una decisión arbitraria”, expresó la exnovia de Felipe Camiroaga en su libro.

Fue por esto que el programa Zona de Estrellas tomó contacto con la modelo, quien entregó una respuesta bastante inesperada sobre el caso en particular.

De Moras responde a Salosny

“Que voy a salir a almorzar con ella, si más encima apenas me hablaba en esa época (…) Lo que yo aprendí es que en la televisión hay que ir a trabajar no más, no puedes confiar en nadie”, expuso.

Hay que señalar que De Moras se mantuvo sólo por dos años en Buenos Días a Todos, hasta 2011. Posteriormente emigró hasta Chielvisión, donde obtuvo mayor notoriedad.

En aquella estación incluso fue animadora en cinco ocasiones del Festival de Viña del Mar (desde 2014 hasta 2018). Posteriormente el evento pasó a manos de TVN y Canal 13.

Por su lado, Salosny tuvo un segundo paso por TVN en el late No culpes a la noche, entre los años 2018 y 2019.