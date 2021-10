El fotógrafo y ex Primer Plano, Jordi Castell, se sinceró con Kathy Salosny en una extensa conversación durante su programa “Dosis Diaria” en Instagram.

Según la información consignada por La Cuarta, Castell compartió en la entrevista realizada lo mal que se ha sentido tras su separación con Juan Pablo Montt, con quien contrajo el Acuerdo de Unión Civil en 2020.

“Estoy hecho mier… Estoy en el suelo”, confesó el fotógrafo. “Y además lo peor de todo es que estoy viviendo algo que sabía que iba a vivir, entonces llevo una agonía larga.“, agregó.

“¿Qué es lo que estoy haciendo? Cuidarme. No hablar mal de la persona por la que aposté todos estos años. Ni tampoco faltarle el respeto a él o a su entorno”, aseguró.

Jordi Castell compartió que no iba a “hablar sobre las razones por qué pasó o por qué no pasó” y que su viaje a Chiloé no estuvo planificado. “Me fui un poco tratando de salvar la situación que estaba viviendo”, añadió.

También reveló que aún sigue reflexionando sobre su separación y señaló estar cuestionándose “cuáles fueron mis errores, dónde falté, cuánto permití, por qué permití tanto y por qué no avisé antes”.

“Me estoy haciendo muchas preguntas”, aseguró el ex Primer Plano.

Castell contó estar en un momento muy sensible y de reinvención, “de cambios”, aseguró. “Yo no quiero hacerle daño a nadie. No quiero herir a nadie. Lo único que quiero es estar bien. Sí, me pego mis lloradas. Obvio. Y me he pegado mis curadas también yo solo acá con una botella de vino. De repente me da pena, lloro a moco tendido cinco o diez minutos. Y después se quita”, confesó.

Por otro lado, Castell compartió que ya no le queda tanto tiempo a sus 55 años. “Cuando cumplí 54 me di cuenta que no me queda tiempo, entonces no puedo perder tiempo. Fracasé en un matrimonio, ok, qué pena, que le vaya regio, que sea feliz, ojalá que encuentre a alguien que lo quiera, pero yo no tengo tiempo que perder”, finalizó Jordi Castell.