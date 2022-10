La cantante mexicana Paulina Rubio respondió al video viral donde habria sido captada defecando en un roquerío de una playa.

“Eso yo creo que es un fotomontaje, pero, pues yo sí cago”, bromeó la artista con el diario mexicano El Universal.

“Las imágenes no son reales, ve el color del pelo, yo ahora no estoy con Colate (su exesposo Nicolás Vallejo-Nágera), yo no estoy en Europa ahora, en las playas de Miami no hay piedras y la caca tampoco es mía”, añadió, antes de criticar a los medios.

“No me achicopalo (humillo) de lo grotesco que es el circo romano y me siento hasta importante, la verdad”, sentenció.

La mexicana se enteró de la polémica luego que su nombre se convirtiera trending topic, en redes sociales.

“Pues bueno, ¿qué le hago? Fui trending topic, me lo mandan y yo que estaba haciendo yoga, hasta me caí”, afirmó.

No obstante, no le dio mayor importancia. “Tengo una gran bendición que es mi familia, mis niños, el proyecto en el que estoy involucrada ahora, en un reality show, abriendo mis plataformas porque estaba en silencio, componiendo y reseteando, soy humana, voy al baño…“, añadió.

Los videos virales de Paulina Rubio

La semana pasada, el programa español “Fiesta”, mostró las imágenes de la artista, lo que provocó un gran debate en redes sociales.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que surgen videos como estos vinculados a Paulina Rubio. En el 2013, un paparazzi intentó extorsionarla con un video de ella orinando en el mar, pero ella los publicó en Twitter para evitar el chantaje.