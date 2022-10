A través de un live de Instagram la influencer Naya Fácil confirmó a sus seguidores que tiene planificado irse de Chile durante 2023. Esto, asegura, luego de haber comenzado una relación con un hombre de España.

En su video, la joven de 24 años sostuvo que tiene en mente iniciar nuevos proyectos en aquel país, en un anuncio que sorprendió a sus seguidores.

“¿Se acuerdan que yo les vengo hablando de un proyecto que me va a cambiar la vida, hace mucho? Bueno, lo que pasa es que yo hace tres meses conocí a un español en persona, con quien nos hemos juntado. Y tenemos una súper buena relación. Nos llevamos súper bien”, expresó.

“Es más, él conoce a mi hermana. Y conoce mi casa, conoce todo de mi vida. Y nos llevamos demasiado bien. Así que, quiero cambiar un poco vida. Quiero cambiar mi pasado. Y me he proyectado demasiado con él”, agregó.

Futuro de Naya Fácil

En este sentido, la influencer señaló que su hermana quedará a cargo de algunos asuntos en nuestro país, lo que deja entrever que el viaje sería sin fecha de retorno.

“Yo me voy a ir a vivir fuera de Chile el otro año. Me voy a ir a vivir a España. Mi hermana va a quedar a cargo de mi casa, de mis cosas. Y estoy muy nerviosa, porque voy a cambiar totalmente mi vida. Así que eso. Ya no aguantaba más, necesitaba comentárselos”, señaló.

Hay que señalar que la semana pasada la muchacha entregó detalles de la rifa que está realizando para rematar su departamento en la comuna de Santiago Centro, para la cual tiene habilitado un sitio web.

“Tuve que contratar un abogado, un notario, asesorarme con páginas web. Cosas que yo nunca había hecho antes. Yo tenía que aprender a full de esto, no tenía idea como se hacía ni nada, yo me las tuve que leer todas y yo ni leo”, aseveró.