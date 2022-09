La actriz Mónica Godoy respondió a un seguidor de Instagram que la cuestionó por no votar en el Plebiscito de Salida, vivido este domingo en Chile.

Todo comenzó cuando la intérprete compartió una reflexión sobre el resultado de la votación junto a una serie de fotos de su viaje a Portugal, donde se encuentra con María José Prieto.

“Estuve muy pendiente de lo que pasaba ayer en nuestro Chilito querido… Tengo la esperanza de que juntos y con acuerdos lleguemos a construir ese Chile que tanto soñamos todos”, publicó.

En cosa de minutos llegó el comentado mensaje. “¿Tan querido que no estuviste para votar? Déjame hasta ahí”, escribió uno de sus fans.

“¿Usted no sabe que a veces los tiempos no se pueden coordinar? ¿usted no trabaja? ¿No estudia? ¿No tiene hijos? Parece que no”, replicó.

“La vez pasada volví para votar, esta vez no se pudo y eso no me hace querer menos a mi país. Amargo día para usted parece. Déjeme hasta ahí”, cerró.

Mónica Godoy fue una de las más de dos millones de personas que no sufragaron en el plebiscito.

En tanto, fueron 13.011.835 de chilenas y chilenos quienes sí concurrieron a las urnas, transformando esta en la elección con más votantes de la historia.