Durante la noche de este lunes El Discípulo del Chef tuvo un tenso momento en el equipo verde luego de que Max Cabezón mostrara su molestia por un consejo que le habría dado su compañera Daniela Castro.

En la primera competencia del programa, los aspirantes debieron preparar un menú con carnes exóticas como el conejo, guanaco y ciervo. Así, durante la planificación del equipo verde, mientras Ennio Carota pensaba en los platillos, se creó un pequeño cruce entre ambos.

Carota proponía las preparaciones cuando fue interrumpido por Cabezón, quien dijo en voz alta “hagamos un Naan con ajo” repetidas veces, mientras describía cómo hacerlo.

“Lo importante es que no quede fuera de tono en el plato”, apuntó el chef, a la vez que se ve la reacción de Castro, quien hace un gesto y luego da un paso hacia atrás, dando la espalda a la cámara.

“Yo no voy a decir nada”, menciona en voz baja, a lo que Nicole Ángel no aguanta la risa por lo bajo. “Me voy a ir. Es que cómo va a hacer un Naan”, criticó.

Fue en eso que Cabezón apareció hablando a la cámara en el confesionario, apuntando que “me llamó mucho la atención que antes de partir la prueba, como que Dani (Castro) me dice: ‘oye, ¿te puedo dar un consejo?’ Y yo le digo: ‘sí. Sí puedes’. ‘Ahora hazle caso al chef en todo lo que te diga"”, comenzó diciendo.

“Fue como uno: ¿En qué minuto no le hice caso? Dos: ¿Por qué tú me estás dando ese consejo?, y tres: está súper. Pero no me gustó”, añadió en tono de molestia.

El segundo encuentro entre Daniela Castro y Max Cabezón

Como un momento que pasó desapercibido la noche del domingo, pero que destacaron en redes sociales, los dos ex MasterChef ya habían vivido un breve cruce en el primer episodio.

Entonces, Carota daba consejos para realizar el platillo del momento, cuando Cabezón interrumpió para dar con una observación. “Chef, creo que para el fondo nos falta un elemento crocante, porque tenemos un guiso que podemos levantar con las mismas pancetas”, apuntó.

Fue ahí que Castro aconsejó poner láminas de tocino para la textura, aunque acabó siendo interrumpida. “¿Puedo terminar?”, lanzó Cabezón entonces para seguir con su idea.

Castro no ocultó su sorpresa por la reacción de Cabezón, así como también compartió a la cámara como vio la situación. “No estoy acostumbrada a que empecemos la competencia así. Tenemos que apoyarnos”, lamentó entonces.

Yo pondria la misma Cara que la Daniela Castro 👀 con lo de Max Cabezon 😬 #ElDiscipuloCHV pic.twitter.com/HL8aHoguxb — Patrick Nico 🏳️‍🌈 #AprueboEl4DeSeptiembre (@Patriick_Niico) August 8, 2022

Asimismo, durante la preparación, Castro destacó el hecho de que Cabezón no había seguido las instrucciones de Carota al preparar una masa.

“Trabajé con Max, yo ya lo conozco, es bastante porfiado, es muy de su idea, pero tampoco lo quiero reprimir”, dijo por su parte Carota el domingo.