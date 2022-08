Demi Lovato reveló recientemente en una entrevista que volvió a usar sus pronombres cisgénero, Ella, luego de haberse declarado no binaria en mayo del 2021, razón por la que se identificó con los denominativos “Elle” por poco más de un año.

Fue durante su participación en el podcast Spout que la cantante dijo: “De hecho, he adoptado los pronombres ella de nuevo conmigo”, para luego referirse a sí misma como una “persona de género fluido”.

Una persona de género fluido corresponde a aquellas que oscilan entre dos o más géneros de manera esporádica o permanente, es decir, cambian sus pronombres de acuerdo a su sentir.

De hecho, Lovato, explicó que su decisión de haber adoptado el pronombre “elle” correspondía a que en ese entonces su “energía masculina y femenina estaba en equilibrio”, según recogió BuzzFeed.

“Cuando me enfrenté a la elección de entrar en un baño y decía ‘mujeres’ y ‘hombres’, no sentí que hubiera un baño para mí porque no me sentía necesariamente como una mujer, no me sentía como un hombre”, relató.

A lo que agregó: “Me sentí como un humano. Y de eso se trata elle. Para mí, se trata de sentirse humano en tu interior”.

Sobre por qué retornó al pronombre “ella”, la artista explicó que es debido a que “Recientemente, me he sentido más femenina”, a lo que añadió que el definir sus pronombres sigue siendo un proceso de aprendizaje.

Ante las posibles críticas por el cambio, la cantante dijo que “todos pueden arruinar los pronombres en algún momento, y especialmente cuando la gente está aprendiendo, todo se trata de respeto”.