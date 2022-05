El pasado martes el matinal Mucho Gusto tuvo un panel político que dejó varios ‘coletazos’. Uno en particular fue bastante notorio: el emplazamiento de José Antonio Neme al alcalde Tomás Vodanovic.

“Alcalde, yo no estoy de acuerdo con usted, discúlpeme que le diga. No estamos en un problema de convivencia social, yo creo que la mayoría de los chilenos quiere convivir bien. Es una minoría que tiene secuestrada a este país y que se aprovechó del octubrismo para hacer esto”, indicó el periodista.

“Usted no me va a venir a decir a mí que personas que han sido maltratadas por el sistema se van a quemar colegios (…) Esa es una falta de respeto para aquellas personas que han tenido problemas desde que nacieron y que no andan quemando colegios, mi querido alcalde Vodanovic”, agregó.

En ese momento el jefe comunal defendió su postura: “Entiendo tu rabia, yo creo que todos la sentimos. Estoy de acuerdo, hoy tenemos fenómenos, pero no podemos desconocer el fenómeno global que estamos viviendo”.

Respuesta en Twitter de Tomás Vodanovic

Horas después del programa, Tomás Vodanovic escribió un descargo a través de su cuenta de Twitter, indicando que habló tras el espacio televisivo con Neme.

“Me han llegado mensajes por una intervención de José Antonio Neme donde me critica por supuestamente avalar la violencia. Es algo que nunca he hecho, ni hice hoy en #MuchoGusto. Sí creo que tenemos un problema de violencia como país, que se manifiesta de muchas formas”, indicó.

“Por ejemplo, en emplazamientos agresivos y sin motivos en medios de comunicación que nada aportan al clima de diálogo que necesitamos. Valoro que José Antonio se diera el tiempo de pedirme disculpas. Todos podemos mejorar para contribuir a la construcción de un mejor país”, añadió.

Hay que señalar que, a raíz de aquel cruce, términos como Neme y Vodanovic se convirtieron en trending topic el pasado martes.