Esta mañana, Mucho Gusto tuvo un panel político para analizar los hecho de violencia que han azotado a nuestro país, tanto a nivel estudiantil como en la Macro Zona Sur. En los invitados estuvieron los alcaldes Germán Codina y Tomás Vodanovic, que Conversaron con José Antonio Neme y Karla Constant.

Según consignó La Cuarta un análisis de parte del jefe comunal de Maipú sacó ronchas al interior del programa.

“Hay un montón de fenómenos, no solamente de falta de oportunidades, sino que también contextos culturales, de falta de respuesta del Estado, de nosotros que estamos ahí todos los días trabajando y no éramos capaces de hacernos cargo de la situación”, comentó.

“Es un problema mucho más integral del que tenemos que hacernos cargo como sociedad. No lo vamos a resolver en uno ni en cuatro años hagamos lo que hagamos, pero creo que sí podemos empezar a dar pasos en la dirección correcta en distintas intervenciones que son mucho más integrales”, añadió.

Respuesta de Neme

Lo anterior motivó una enérgica reacción de parte de Neme, quien expuso que los últimos hechos ocurrido tienen relación netamente con la violencia.

“Alcalde, yo no estoy de acuerdo con usted, discúlpeme que le diga. No estamos en un problema de convivencia social, yo creo que la mayoría de los chilenos quiere convivir bien. Es una minoría que tiene secuestrada a este país y que se aprovechó del octubrismo para hacer esto”, indicó.



“Usted no me va a venir a decir a mí que personas que han sido maltratadas por el sistema se van a quemar colegios (…) Esa es una falta de respeto para aquellas personas que han tenido problemas desde que nacieron y que no andan quemando colegios, mi querido alcalde Vodanovic”, agregó.

En este sentido, el periodista hizo alusión a los últimos hechos ocurridos en el Instituto Nacional y el Liceo de Aplicación.

“¿Sabe lo que pasa? Que si seguimos con el discurso de que aquí hay un problema estructural. No, aquí hay delincuencia y eso se ataque con el poder que tiene el Estado para hacerlo, dejémonos de entrar en una suerte de poesía, porque los encapuchados están quemando colegios”, concluyó.

Sobre el final Vodanovic tomó la palabra y expuso: Entiendo tu rabia, yo creo que todos la sentimos. Estoy de acuerdo, hoy tenemos fenómenos, pero no podemos desconocer el fenómeno global que estamos viviendo”.