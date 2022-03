Este 18 de marzo se estrenó a través de Amazon Prime la película SOS Mamis, la cual deriva de la serie web creada en 2020 durante la pandemia. Sus protagonistas son Tamara Acosta, Mane Swett, Loreto Aravena, Paz Bascuñan y Jenny Cavallo.

A grandes rasgos, aquella serie trató la historia de un grupo de apoderadas que se conocieron en un grupo de WhatsApp en medio de la cuarentena. Desde allí salen a relucir diversas situaciones, clásicas de este tipo de grupos, que son plasmadas a modo de comedia.

BioBioChile tuvo una entrevista en exclusiva con las protagonistas de esta producción, dirigida por Gabriela Sobarzo, quienes contaron algunos detalles para el público.

Periodista BioBioChile: Jenny (Cavallo) ¿Puedes contarnos a grandes rasgos en qué consiste esta película?

Jenny Cavallo: “Esta película surge a partir de este grupo de mamás que tienen una relación muy intensa y particular a través de las redes y por sus hijos en el colegio. Ellas se vinculan en un grupo de WhatsApp y hablan de todas las temáticas que se relacionan a la maternidad. A partir de eso empiezan a vivir aventuras, donde se va desarrollando todo entre ellas”.

Periodista BioBioChile: Paz (Bascuñán) ¿Cómo se forja el paso de esta web-serie al formato de película?

Paz Bascuñán: “Esto ha sido casi milagroso, porque hemos hido creciendo y reproduciendo en distintos formatos. Nos convocaron, vieron que teníamos una comunidad grande en redes sociales, empezó a hacer ruido porque fuimos gran compañía en época fuerte de la pandemia, acompañando a muchas mamás que se sintieron identificadas”.

“Nos hemos ido dando cuenta respecto a cómo el tema de las mamás abarca todo. Ellas queriendo contar cosas y sentirse acompañadas. La película fue un regalo grande para nosotras y el público que tenemos”, agregó.

Periodista BioBioChile: Tamara (Acosta), yendo más allá de la comedia ¿Qué enseñanza o mensaje crees que deja esta película al público para la reflexión?

Tamara Acosta: “Creo que hay una reflexión sobre la maternidad, primero que nada, y también sobre nuestra sociedad. Yo creo que es parecida en toda Latinoamérica. Hay una reflexión sobre los distintos tipos de crianza y también sobre la sociedad en el continente”.

“Hay un tema de deuda de pensión alimenticia y también otro de una mamá que no puede pagar un colegio. Hay temáticas sociales que le atañen a nuestra sociedad actual”, añadió.

Periodista BioBioChile: Mane (Swett), teniendo en cuenta que esta es una película sobre madres, que en muchos casos que tienen que criar practicamente solas a sus hijos ¿Crees que los hombres están atrasados en este tipo de temas?

Mane Swett: “Yo personalmente, por lo que me ha tocado ver, siento que los hombres de un tiempo a esta parte han ido participando mucho más en la crianza de los hijos, lo veo a nivel chileno y global. No solamente por la intención, sino que en el trabajo, postnatal, se dividen los tiempos. Siento que están más presentes, no es mi caso, pero lo he visto”.

Periodista BioBioChile: Loreto (Aravena) ¿Has recibido retroalimentación de madres en este tiempo respecto a la serie?

Loreto Aravena: “Sí, mucho. Se hizo una especie de caravana donde cada mamá va sumando contenido a este proyecto, porque tpdas nosotras somos madres, todas tenemos un grupo de WhatsApp relacionado a la crianza o actividad de los niños”, contó.

“Hay muchas personas que nos escriben en Instagram a nosotros mismas, entonces nos van dando material que vamos ocupando, somos una ladronas (ríe)”, agregó.

Periodista BioBioChile: Paz ¿Te ha tocado vivir situaciones como las que se muestran en la película?

Paz Bascuñán: “Lo que a mí me representa es cómo esta situación de, finalmente, las madres en los cursos formamos una comunidad. Por los hijos una logra hacer redes, solidas, profundas, de mucho apoyo. Criar es difícil, entonces siento que la película es reflejo de que las madres nos apoyamos mutuamente”, sostuvo.

Periodista BioBioChile: Mane ¿Te ha pasado alguna situación tragicómica en los últimos años en estos chats?

Mane Swett: “Creo que lo tragicómico en los chats lo vivimos día a día. De hecho debo reconocer que nosotros en secreto algunos momentos que vamos recopilando en algunos chats. Hay cosas muy graciosas, como cuando una pregunta ‘¿Quién tiene tal cosa?’, y muchas responden: ‘yo no’, ‘yo no lo tengo’, ‘yo tampoco’, pero yo pregunto ‘quién la tiene’, no lo otro”

“Yo siempre llego desinformada, porque siempre que abro el celular veo más de 100 mensajes, entonces entro y leo lo último. Es perdonable y tener paciencia y humor al relacionarnos entre nosotras”, concluyó.