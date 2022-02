Stjepan Tarbuskovic, periodista de CHV y el matinal Contigo en la Mañana, informó durante la tarde del domingo el choque de su auto en Viña del Mar. De acuerdo a sus dichos, la persona, que se dio a la fuga, lo chocó por andar a exceso de velocidad.

A través de sus historias de Instagram, Tarbuskovic compartió un video en el que se ve su automóvil con abolladuras y rayones, a su vez que escribió que viajó a la ciudad costera para celebrar su cumpleaños en familia.

“Y así me dejó el auto un imbécil que manejaba a exceso de velocidad y se dio a la fuga”, añadió.

Momentos después, el profesional mostró una fotografía del sujeto, asegurando que “este es el pastel. Un vecino del sector del choque que vio todo lo persiguió y atrapó”.

De acuerdo a Tarbuskovic, el joven “andaba en el auto de su mamita, sin licencia, y su mamita se va a tener que hacer cargo de la estupidez de este ser de luz”.

Luego, el periodista compartió una imagen de cómo quedó el vehículo de quien lo chocó, que también quedó con daños visibles.

En conversación con BiobioChile, Tarbuskovic contó que todo ocurrió durante el mediodía del domingo. Entonces, el periodista de CHV se encontraba al interior de una verdulería cuando escuchó un choque y luego el sonido de un auto partiendo a toda velocidad.

“Salimos todos a mirar y mi auto había funcionado como una especie de barrera de contención”, contó. De acuerdo a Tarbuskovic además de lo visible en las fotos que subió a sus redes sociales, el choque trabó sus puertas y reventó sus neumáticos al impactar con el parachoques el otro vehículo.

“Justo al lado de la verdulería había un vecino que estaba entrando a su auto. Él me mira y me dice: ‘oye yo vi al tipo, iba en un auto blanco y dobló por ahí’. Tras eso él lo siguió”, narró.

“Menos mal que no había nadie ahí, pudo haber matado a una persona, o si yo hubiera estado subiendo o bajando de mi auto, este tipo fácilmente me pudo haber partido en dos”, comentó, asegurando que de igual forma de no haber estado el auto, pudo haber dado contra los transeúntes del barrio.

Tras ello, el periodista se resignó a ver los daños de su automóvil y, cuando se encontraba sacando las ruedas destrozadas, el vecino volvió: habían encontrado al sujeto a cuatro cuadras de distancia.

Según Tarbuskovic, el joven paró porque su propio vehículo no podía seguir, ya que “chocó tan fuerte que la lata de su auto quedó chocando con las ruedas y no pudo seguir avanzando”.

De acuerdo a lo dicho por el periodista, el tipo fue retenido por otros vecinos ya que trató de alejarse a pie. “Él andaba con chalas, cosa que no se puede hacer, estaba con un sixpack de cerveza en el auto, estaba sin licencia ni carnet”, acusó.

“No sé si el tipo iba bajo los efectos del alcohol cuando iba manejando, pero por la forma en que conducía, la velocidad y el sixpack que llevaba, da para sospechar”, apuntó. En eso, Tarbuskovic comentó que el joven llamó a su madre, quien aseguró que se haría cargo del seguro y gastos por los daños.

“Carabineros no va en este tipo de circunstancias porque ya no es necesario que tomen la denuncia cuando hay un accidente, sino que las partes lo hacen directamente con el seguro”, explicó.

“Ahora debo ver los neumáticos entre otras cosas para volver a Santiago, todo en medio de mi cumpleaños”, se lamentó el periodista de CHV.