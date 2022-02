A poco más de un mes desde que Cecilia Gutiérrez entrevistara a Antonella Muñoz, expareja de Iván Cabrera quien acusó que el bailarín habría abusado sexualmente de ella para luego retractarse de sus dichos días después, la periodista aseguró una vez más que contaba con pruebas respecto a las acusaciones.

En una entrevista con el portal Duplos, la periodista se refirió a lo vivido en medio del polémico episodio en torno del actual concursante de Aquí se Baila, su expareja y también a Gala Caldirola, que acabó involucrada al entonces ser pareja del bailarín.

“Ese material existe”

Específicamente, Caldirola fue incluida en la polémica debido a que Muñoz aseguró que el exchico Rojo le habría enviado videos íntimos con su entonces pareja. Dichas imágenes habrían sido compartidas a Gutiérrez para probar su relato.

“Ese material existe y yo lo tengo”, confesó la periodista de espectáculos en la entrevista, quien también recordó cómo se enteró de que su entrevistada había negado su relato completo a través de redes sociales.

De hecho, según compartió la profesional, Gutiérrez habló con la exDiscípulo del Chef. “Conversé con ella porque me parecía relevante que ella supiera el material que yo tenía”, explicó, asegurando que ni entregaría mayores detalles “porque obviamente pertenece a la intimidad de otras personas, no mía”.

De acuerdo al relato de Gutiérrez, al recibir dicho contenido, la periodista optó por compartir lo recibido con la modelo. “Ella tomó la decisión que le pareció más pertinente que es no hacer nada por tranquilidad”, apuntó.

“Ella misma dijo que por salud mental prefería no hablar del tema, que prefería dejarlo pasar y me parece que en esto todas las decisiones son súper personales y cada uno puede hacer lo que quiera y uno no puede juzgarlo”, añadió después la comunicadora.

De todas formas, la periodista apuntó que en caso de que exista una investigación al respecto, ella no tendría problemas en compartirlo. “Antonella me mandó un material que ella tenía. Un material que yo lo compartí con Gala. Se lo dije a ella, lo dije en un programa y lo vuelvo a repetir: si ese material puede ayudar a esclarecer el caso, yo lo voy a facilitar”, destacó.

Cecilia Gutiérrez y la negación a su entrevista

Otro hecho que recordó Gutiérrez fue cuando Muñoz negó todas sus acusaciones, hecho del cual se enteró gracias a sus seguidores.

“Cuando vi el video quedé para adentro, porque no entendía nada”, mencionó. “Ella por último me hubiera avisado, me hubiera dicho ‘oye sabes que todo lo que te dije es mentira, ‘me arrepentí’ o ‘estoy asustada’, algún tipo de explicación”, apuntó.

De todas formas y pese a la experiencia, la periodista aseguró que si nuevamente una mujer se acercara a visibilizar su historia, ella volvería a entregar su apoyo.

“Muchas mujeres no se atreven a denunciar precisamente porque no les creen y lo que hace Antonella es confirmar eso de que no le crean a las mujeres que son realmente violentadas y eso me da mucha pena, le hace un flaco favor a la causa”, acusó Cecilia Gutiérrez.