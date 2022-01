La conductora respaldó públicamente a su colega de Chilevisión. "Las mujeres no se visten para los hombres", escribió en un texto que compartió en Instagram.

Mónica Rincón defendió enérgicamente a una periodista de Chilevisión que fue increpada en redes sociales por posar con bikini en sus cuentas personales.

“Cuando eres mayor de edad y aún no logras afirmar tu autoestima. Búsqueda de aprobación se llama”, fue el comentario que recibió la reportera Fernanda Jure, compañera de estación del rostro de CNNC Chile quien mediante su perfil en Instagram dedicó un post a la situación.

“Las mujeres no se visten para los hombres”, escribió la conductora de “CHV Noticias”. “Para no salir sin ropa a la calle. Para sentirnos bien. Porque nos gusta esa ropa que elegimos. Porque queremos llamar la atención. Porque no queremos llamarla. Para sentirnos atractivas para un hombre o para una mujer”, agregó.

“Básicamente podemos vestirnos como queramos y por las razones que se nos ocurra. Porque es uno de muchos más actos que no tienen que estar condicionados por estereotipos. Ni el largo de la mini, ni los centímetros de los tacos dicen nada de nuestra capacidad o inteligencia”, señaló.

Al final del texto, dejó en claro la motivación del post: “Todo esto a raíz de un tuitero que se sintió con el derecho de criticar a @fefijure Porque subió una foto con bikini”, finalizó.

Mediante redes sociales, Jure agradeció el gesto de su compañera de canal: “Cuando Mónica Rincón te defiende”, escribió en Instagram al lado de dos emoticones en señal de cariño. “Y muchas gracias a todos los que se sumaron”, añadió.

La respuesta se convirtió en viral en redes sociales, donde causó un largo debate. Léela completa a continuación: