Javiera Contador fue una de las estrellas invitadas al Festival de Las Condes, cuya rutina dividió al público en redes sociales.

A pocas horas de ello, la comediante, actriz y animadora realizó una reflexión en Instagram. Contador comenzó agradeciendo “la energía y las risas”, así como a su “equipo hermoso”.

“La verdad es que lo disfruté muchísimo mientras estuve sobre el escenario”, dijo. “Después la adrenalina baja y viene como una especie de vacío y después viene la toma de conciencia del alto nivel de exposición. Y ahí me dan ganas de ‘guardarme’ un ratito, mientras asimilo la experiencia”, reconoció.

“Me siento muy, pero muy afortunada de todo el amor que recibo de uds (y que siempre le gana por lejos al lado oscuro 🙌🏼⭐️) y me siento muy orgullosa de asumir riesgos y enfrentar miedos e inseguridades”, continuó.

“Gracias de nuevo!! Vamos por más!!! Siempre a por más!!”, cerró.

Recordemos que Contador centró su rutina hablando temas como el peso, la maternidad y el cambio de vida por la pandemia, así como sus fallas en compras online. Además llamó la atención mostrando sus dotes en la guitarra e inclusos invitó a su esposo, Diego Rougier.

Si bien en el lugar obtuvo grandes aplausos, las redes sociales no fueron muy amables con ella y tildaron su rutina de “fome”. De hecho, algunos la compararon con Ricardo Meruane.

No me importa su género, ropa, si es gorda, o si dice garabatos. Javiera Contador es simplemente fome. Su rutina ni siquiera es una rutina, es un monólogo sin remates ni nada. Es como cuando empiezas a contarle una historia a tus amigos y te vas por las ramas. #FestivaldeLasCondes

Javiera Contador es la más tipa simpática q conozco, cada vez q puedo voy a verla al teatro, hace humor de las cosas cotidianas, no es rebuscada y llega al publico, y si no les gusta, pidan la plata de la entrada, ¡¿ah, q?! ¿Q la están viendo en la TV? Aweonaos, cambien de canal!

Yo me he reído ene con la javiera contador wn si no les gusta cambien el canal, si no les gusta como se viste q importa si ella se siente cómoda, relajamos la mente y respetemos,yo la aplaudo!!#festivaldelascondes #javieracontador

