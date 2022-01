9284 nuevos casos de COVID fueron confirmados por el Ministerio de Salud esta sábado, lo que representa un nuevo peak de la pandemia en Chile, el cual estaría relacionado con la diseminación de la variante Ómicron. El incremento de casos ha sido analizado por el doctor Ugarte.

En una entrevista con el programa Mentiras Verdaderas, el internista había hecho referencia a este fenómeno. Sus pronósticos no son alentadores, todo lo contario.

“En estos momentos lo que vamos a tener es una ola tan grande de contagios que es muy difícil de imaginar (…) se describe como un tsunami más que como una ola. Es mucho más de lo que vivimos el 2020 y el 2021″, sostuvo en conversación con Eduardo Fuentes.

“Si no tienes familiares o amigos contagiados, no tienes familia ni amigos”, agregó bastante preocupado.

En este sentido, Ugarte también hizo referencia a las personas que aún no se han vacunado en el país, asegurando que ellas podrían ser los más afectados por la situación.

“Estos no van a ser casos tan graves, tan severos como los que vimos inicialmente, en 2020 e inicios de 2021 (…) Cuando se ha separado la gente no vacunada de los que tienen la vacunación se ve que el riesgo de los no vacunados es muchísimo mayor”, indicó.

Cifras de este sábado

Estos 9284 nuevos casos representan un alza del 143% con respecto a la semana anterior y de 221% en relación a 14 días.

“Lamentablemente hoy se cumplió lo que proyectamos el lunes recién pasado, sobre que posiblemente superaríamos la cifra máxima de casos nuevos que se habían registrado en el país. Este sábado llegamos a registrar 9.284 casos nuevos de covid-19, superando así el récord de casos positivos diarios que se habían presentado el 9 de abril del 2021, 9.171 casos positivos (ese día). Este récord no se refleja en el número de fallecidos ni en la ocupación de camas UCI, pero si no nos cuidamos, nada nos asegura que no sucederá”, manifestó la ministra (s) María Teresa Valenzuela.

Con estos números, se alcanza un total de 41.895 pacientes en etapa activa.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se anotó la muerte de 21 personas por causas asociadas al virus. El número total de fallecidos asciende a 39.376.

Actualmente, 421 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 352 están con apoyo de ventilación mecánica. Se mantienen 291 camas críticas disponibles a nivel nacional.