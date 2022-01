Kel Calderón confirmó que su padre, Hernán Calderón Salinas, fue dado de alta tras pasar casi dos meses y medio internado luego de contagiarse de covid-19.

La influencer compartió la noticia a través de Instagram, donde publicó una foto del abogado en las afueras de la clínica.

“Adivinen a quién le dieron el alta ayer (lunes), después de dos meses y medio internado en la clínica Alemana”, escribió este martes.

Recordemos que BioBioChile pudo confirmar a principios de noviembre del año pasado que Calderón Salinas había sido internado con un delicado estado de salud, llegando a ser trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos.

Más tarde su propia hija informó que el hombre estaba conectado a respiración artificial y en un coma inducido.

“Él está en coma inducido hace una semana intubado por complicaciones (insuficiencia respiratoria) con una neumonía que se le desarrolló producto del covid-19″, explicó, añadiendo que en ese momento los médicos intentarían “darlo vuelta boca arriba”, pues “lo han tenido boca abajo todos estos días para que sus pulmones descansen”.

Hernán Calderón y Kel

A través de Instagram también, Kel reveló que pasó Navidad y Año Nuevo con él en la clínica.

“Hoy no hay vestidos de fiesta ni comidas con muchos invitados. Aún así, seguimos aquí y, aunque diferente, estamos recordando a los que nos dejaron y disfrutando a nuestro papá que aunque débil aún está con nosotros, al parecer ganando una de las batallas más rudas de su vida”, añadió.

En mayo de 2021, Kel sufrió el fallecimiento de su abuela Eliana de la Fuente. “Fuiste mi familia completa en meses en que no tuve familia alguna, y literal no me dejaste estar nunca sola (…) Que ganas de habernos ido juntas”, lamentó entonces.