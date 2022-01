Cecilia Bolocco fue la invitada al primer capítulo del programa Socios de la Parrilla, en el cual compartió con Pancho Saavedra, Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta, contando historias de su vida ligada a la fama y el mundo del espectáculo.

En este contexto, la exMiss Universo se tomó un momento para reflexionar y recordar su matrimonio con Carlos Menem, fallecido expresidente de Argentina, el cual se extendió entre 2001 y 2007.

“Yo no podría cambiar nada, porque tengo a Máximo que es mi vida. Él llegó en el momento preciso, con la persona precisa. Máximo tiene muchas cosas de su padre, aquellas buenas cosas de las que yo me enamoré esos años”, señaló.

“Carlos era un hombre profundo, inteligente, muy cercano al pueblo, a la gente. Siempre estaba pendiente de todo, muy sencillo”, agregó.

En este sentido, la presentadora de televisión sostuvo que se enamoró de Menem cuando le tocó entrevistarlo en Argentina, hace más de 20 años.

“Cuando lo fui a entrevistar como Presidente, después me invitó a La Rioja. Carlos estaba sentado en la cuneta, en una cuestión con tierra, tomando mate con sus viejos amigos, en la cuneta hablando de tú a tú, con una ternura muy grande”, detalló.

“Yo me enamoré de Carlos, porque yo vi ternura, vocación que él tenía de verdad. Por ahí me creen o no me creen, me importa nada. Pero mis sentimientos eran reales y él me conquistó”, agregó.

Hay que señalar que el quiebre entre ambos se produjo en 2007, luego que Bolocco fuera fotografiada junto a Luciano Marrochino en un yate en Miami.