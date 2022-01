La actriz venezolana de Pobre Novio, Nathalie Vera, confirmó este martes que dio positivo a COVID-19, por lo que deberá permanecer alejada de la producción durante algunos días.

A través de su cuenta de Instagram la artista de 26 años contó que ha tenido algunos síntomas de la enfermedad, aunque se estado no es de gravedad.

“Yo tengo dolor de cabeza, de garganta, dolor de oído, malestar, se me tapa la nariz y tengo tos… Quería el 2022 bien positivo y aquí está el positivo”, expuso.

“Hace aproximadamente dos semanas no he ido a grabar porque no he tenido pauta. De hecho la semana pasada me hicieron el PCR como siempre y me salió negativo”, agregó.

¿Qué pasa con las grabaciones?

Desde Mega comentaron a BioBioChile que los protocolos COVID en sus producciones siguen activos, por lo que todos los miembros de las teleseries y programas siguen sometiéndose a test de antígenos y PCR.

La última ronda de antígenos se llevó a cabo después de las celebraciones de Año Nuevo, sin encontrarse nuevos positivos, por lo que las grabaciones de Pobre Novio continúan desarrollándose.

Asimismo, también se detalló que Vera no tuvo contacto con ningún otro miembro de la producción en las últimas semanas, debido a que efectivamente no había tenido que grabar.

Hay que señalar que esta teleserie debutó en la estación en agosto pasado, narrando la historia de un novio (Etienne Bobenrieth) que es abandonado en la iglesia, lo que inspira la relación de una campaña comunicacional en la cual él es ‘rifado’.