La noche del pasado domingo se llevó a cabo un nuevo capítulo de Estado Nacional, el que fue conducido por Matías del Río. En la emisión el periodista fue protagonista de un comentario que no pasó desapercibido para usuarios en redes sociales.

Todo inició cuando el comunicador presentó a Cristian Valenzuela, exjefe de campaña de José Antonio Kast, en el programa, realizándole una pregunta.

“Yo quiero partir por el abogado Cristian Valenzuela, a ver si nos puede compartir una reflexión, una autocrítica… ¿Qué pasó que nos ganaron?“, consultó.

“Sí, porque si hubieran ganado le diría, ¿Qué explica si triunfo? Pero no triunfaron”, agregó segundos después.

Lo anterior generó una serie de reacciones, principalmente en Twitter, donde algunas personas incluso señalaron que Del Río “hacía pública su adhesión a Kast”.

Por otro lado, otras personas sostuvieron que el conductor del espacio en realidad quiso decir: “Qué pasó que NO ganaron”.

Hay que señalar que, en julio pasado, Del Río vivió una situación compleja en la previa del debate del pacto Apruebo Dignidad, en el cual participaron Gabriel Boric y Daniel Jadue.

En ese entonces, el periodista realizó un comentario sin percatarse que su micrófono estaba abierto: “Tengo miedo que no salga el tema Cuba con la potencia que requiere hoy día”.

En ese momento el comunicador recibió respuesta desde la sala de producción: “Yo les comenté ahora cuáles eran los temas que íbamos a tratar y claramente vamos a hablar de Cuba. La pauta nos ayuda”.

Matías del Río dice "no" y en el caso falso de que fuese un "nos" con la ese muy aspirada, igualmente lo estaría diciendo en el contexto de pedirle una autocritica a su interlocutor por lo que al transcribir esa pregunta iría en comillas.

Todos tenemos derecho a tener una opinión política lo que no debería pasar es justamente lo que le paso a Matías del Río.

Toy muy sorda parece pero no escucho que Matias del River diga "NOS" ganaron 🙄

Me cae pésimo el tipo ese, pero creo que dice “ NO ganaron” no “ NOS ganaron”

— Mabel Cabezas (@Mabel_Cabezas) December 27, 2021