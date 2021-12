Tras la compleja revelación del diagnóstico de un tumor Nicolás Yunge, el exparticipante del docurreality Perla (Canal 13) se sinceró este miércoles. “Uno se pregunta ¿por qué a mí?”, fue parte de lo que dijo.

A través de sus Historias de Instagram, el joven que tiene residencia en Inglaterra y que se hizo conocido tras ser parte de la farándula nacional, se refirió a sus dolencias físicas y mentales, y recordó parte de lo que fue su vida en territorio nacional.

“Uno se pregunta ¿por qué a mí? Yo creo que cualquier persona que sufre una enfermedad, que le dan un diagnóstico fuerte y ya que te hablen sólo de la palabra tumor es heavy“, sostuvo al comienzo.

Más tarde se lamentó pues, dijo, “vivo con una enfermedad mental ya, por lo cual tomo varios remedios al día. He pasado suficientes situaciones en mi vida que uno diría ‘para’. Es suficiente. Y como que no para. Siguen. Y uno se cuestiona el por qué. Por qué a mí. Porque uno no entiende por qué tanta mala suerte (…) En mi cabeza no puedo entender que todas estas cosas me pasen a mí”.

El diagnóstico

Yunge habló por primera vez públicamente de un tumor en las últimas horas, cuando tal como reportó BioBioChile compartió los resultados de una endoscopía en donde le fue encontrado el tumor en su organismo, que ya habría sido extraído.

“Cuando me hicieron la endoscopía y sacaron el pólipo no sabían que era y sí, era un tumor”, resumió Yunge en la misma red social.

“Hoy tuve una charla con un especialista, me hicieron exámenes y me van a hospitalizar después de Año Nuevo para ver que no hayan más tumores y que ese fue removido completamente, y si encuentran más ojalá poder removerlos en ese procedimiento”, agregó, dando a entender que el tumor ya habría sido removido.

“No voy a dejar que esta hueá me gane”

El exPerla continuó cuestionándose su situación, añadiendo luego que “vengo sufriendo desde que tengo cinco años. Me hicieron en el colegio la vida imposible, en mi país me hicieron la vida imposible al término que me tuve que ir (…) la vida me ha transgredido de todas maneras. Y ahora esto”.

A pesar de su desánimo, más tarde concluyó que “no voy a dejar que esta hueá me gane. No voy a dejar que nada me gane. Porque si ya no me ganaron las otras hueás por qué esta hueá me va a ganar (sic)”. “Pero al mismo tiempo estoy cansado, estoy agotado. Mentalmente, físicamente, estoy cansado“, se quejó.

“Tengo rabia, tengo pena. Tengo una mezcla de sentimientos. Tengo rabia con la vida (…) Y estar solo es lo más difícil de todo. En un momento en que le quieres dar un abrazo a alguien, en un momento que quieres estar con tu familia, no puedes estar con ella. Y encima tienes esta situación mundial que está pasando”, lamentó.

Yunge cerró agradeciendo a sus más de 140 mil seguidores en la red social por empatizar y apoyarlo en la compleja situación.