“Tú nunca vas a ser cantante, porque cuando yo te miro no te imagino pilucha”. La actriz y cantante Amaya Forch desclasificó un indignante comentario que recibió de un productor musical, cuando quiso lanzar su carrera como cantante a finales de los años 90.

Según contó en el programa Los cinco mandamientos de Canal 13, tras la popularidad que le dio la teleserie Playa Salvaje, estuvo contratada para grabar tres discos.

“Ahí saqué contrato. Firmé contrato… Después yo renuncié a ese contrato”, dijo. “Lo que pasa es que yo siempre he sido, aunque no se me nota, he sido bastante rebelde y yo era muy parecida a mi personaje”, comenzó a relatar, declaraciones recogidas por Glamorama.

“Y a mí me contrataron pensando que yo iba a hacer mi personaje en vida real, que iba a ser la chica pop, iba a ser un boom y la chica pop de Chile. Pero yo no quería hacer música pop, yo quería hacer una mezcla de rock con bolero”, afirmó.

“Eran tres años (de contrato), tres discos. Y ellos querían que yo fuera la chica pop del momento y yo no quería hacer ese tipo de música. Yo quería hacer algo más rockero. Entonces empezamos a tener problemas”, añadió.

Amaya Forch: “Me pedían que me pusiera escotes y minifalda”

Según relató la también actriz, cuando la llevaban a promocionar la canción que grabó, Yo No Soy Esa, “me pedían que me pusiera escotes y minifalda, y yo iba con bototos y beatle”.

“O sea, era totalmente rebelde. Porque estaba en contra de usar la cosa del cuerpo para poder vender mi música”, recordó.

“Entonces todo lo que me empujaba la disquera como para poder ser esta chica pop que muestra las pechugas y todo eso, era todo lo contrario a lo que yo quería. Yo quería cantar”, sentenció.

La situación llegó a tal punto que la artista decidió renunciar. “Me dijeron ‘ya, bueno, pero nadie renuncia a un contrato así’. Yo creo que pensaron que estaba media loca. Y después tuve un problema para mí muy marcador y fuerte”, dijo.

“‘Cuando yo te miro no te imagino pilucha’”

Tras ello fue a la disquera de la competencia, un mes después.

“(Ahí) El súper productor de música que había en este país en ese momento… Él sabía, porque obviamente ya se habían pasado el dato”, recordó. “Le dije ‘renuncié allá, porque no querían hacer lo que quería en música y quiero ver si les tinca trabajar conmigo’. Y él me miró y me dijo ‘tú nunca vas a ser cantante, porque cuando yo te miro no te imagino pilucha’”, sentenció

Forch se indignó, pero no dejó que la rabia se apoderara de ella. “Así que, bueno, yo no caí en el juego y no le dije ‘si no me imaginas, mírame’, porque no lo iba a hacer. Entonces le dije ‘tienes toda la razón, yo nunca voy a ser cantante, porque no estoy dispuesta a que tú me veas pilucha’. Así me fui para la casa”.

A pesar que con los años se ha vuelto a encontrar con él en otras oportunidades, decidió dejar pasar el momento. “¿Qué voy a hacer? Nada poh”, cerró.