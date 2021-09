Tras protagonizar uno de los terremotos más grandes de la realeza británica, Meghan Markle y el príncipe Harry fueron elegidos en el listado de las 100 personalidades más influyentes del mundo por la revista TIME.

“En un mundo donde todos tienen una opinión sobre las personas que no conocen, el duque y la duquesa sienten compasión por las personas que no conocen”, se lee en el perfil de los duques de Sussex escrito por José Andrés, fundador de World Central Kitchen, una ONG que entrega alimento a los afectados por desastres naturales.

“No se limitan a opinar. Corren hacia la lucha”, añadió.

Recordemos que la pareja dio un paso al costado el año pasado como miembros de alto rango de la familia real inglesa. Posteriormente se trasladaron a vivir a Estados Unidos, donde además de recibir a su segunda hija, también concedieron una explosiva entrevista a Oprah Winfrey.

Allí acusaron de racismo a la realeza y revelaron las razones que los llevó a alejarse de Inglaterra.

Su nueva vida ha estado marcada por proyectos que van camino al éxito como su fundación Archwell y el libro para niños escrito por Markle, The Bench, que se convirtió en uno de los bestsellers de The New York Times.

Además, firmaron millonarios acuerdos con Netflix y Spotify, mientras que la polémica entrevista con Oprah fue nominada a un Emmy.

“(Los duques) Transforman la compasión en acciones a través de su fundación Archwell”, dijo José Andrés. “Dan voz a los que no la tienen a través de la producción de medios”, prosiguió.

“De la mano de socios sin fines de lucro, asumen riesgos para ayudar a las comunidades necesitadas, ofreciendo apoyo de salud mental a mujeres y niñas afroamericanas en los EE.UU. Y alimentando a los afectados por desastres naturales en la India y el Caribe”, cerró Andrés.

El listado también incluyó a la cantante Billie Eilish, la deportista Simone Biles y la actriz Kate Winslet, entre muchos otros.