“Arrancaron de un incendio feroz, sólo con el pijama”. Es la actriz Andrea Zuckermann lamentándose por lo que le ocurrió a su madre, quien algunos días atrás sufrió el incendio de la casa que habitaba en el barrio Yungay, en la región Metropolitana. Lo perdieron todo.

La mujer, que es ya mayor, vivía junto a una tía y a sus dos sobrinos en la vivienda siniestrada.

“Un incendio consume todo, literalmente consume todo”, dice la actriz que participó en la producción Pituca sin lucas (Mega) a BioBioChile, añadiendo que en la casa se quemó “hasta el piso”.

Aunque sostiene que fue un accidente, todo apuntaría a que una estufa en mal estado habría sido la causa.

Y más allá de responsabilidades, el problema hay que solucionarlo.

La crítica y ¿cómo ayudar?

Mientras mueve sus hilos para colaborar, dice, está “viendo cómo organizar alguna plataforma en la que se pueda ayudar en estos casos a algunas personas”.

“El abandono que uno sufre en Chile frente a cualquier situación de desastre social, personal, el paisaje inhóspito que se tiene que enfrentar es espantoso”, dice.

Apunta, además a que “gente de televisisón que a mí me conoce de hace más de 30 años, no me ha, ni siquiera, contestado un ‘Andrea lo lamento’, un ‘hola"”. “Una vez más corroboro algo que no quería creer, pero el egoísmo y el indivisualismo, por el sistema, es espantoso y es real”, critica.

“No me gustan las cosas gratis, vivo de mi profesión, de actriz, y una de las obras que escribí y dirigimos junto a la gran Rosa Ramírez, la estoy dando para rescatar fondos“, cuenta. Se refiere a la producción I love you nana. Así aprovecha, además, de impulsar la industria cultural en medio de la pandemia.

Entre quienes asisten, agrega, sorteará vinos donados por la viña Calcu. Las funciones están previstas para los fin de semanas del 3 y 4, y 10 y 11 de septiembre.

Ya anunció, además, la realización de rifas e, incluso, subastará una polera de la Selección Nacional con las firmas de los jugadores a través de su cuenta de Instagram y Twitter.