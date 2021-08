Andrés Velasco tiene una basta trayectoria en teleseries nocturnas, tanto en TVN como Mega, realizando roles de galán y también como villano. Sin ir más lejos, en Demente quedó al descubierto que su personaje es el secuestrador de Mateo.

El actor tuvo una conversación con Teresita Reyes en Instagram Live, donde analizó algunos aspectos de la actual serie de Mega y también recordó otros hechos.

Uno de ellos tiene relación con una de sus primeras ficciones en TVN. Se trata de Alguien te mira, donde interpretó a un periodista que fue asesinado por el personaje de Álvaro Rudolphy con una motosierra.

Aquella fue una de las escenas más duras en aquella telenovela, la cual generó un trauma en el propio actor, quien asegura no soportar el sonido de esos artefactos.

“La escena de la motosierra creo que fue mi primera muerte en televisión. Muy traumática por lo demás, porque para empezar, grabamos con una motosierra de verdad”, indicó.

“Se hizo el juego de cámaras y yo alcancé a sentir el motor muy cerca de mi oído, así que quedé con el pequeño trauma, al punto que dos días después sentí un motor fuerte de una moto, lo que sea, y me vino un tiritón”, agregó.

Recordando otro aspecto de la grabación de aquella escena, Velasco indicó que debió actuar de su propia cabeza, una vez que había sido degollado.

“En esa misma parte, me tocó actuar de mi cabeza, porque este gallo me cortó mi cabeza y la guardó en un refrigerador. Ahí no se hizo el efecto de la cabeza de mentira. Usaron mi cabeza y después con efectos borraron, mi cuerpo”, concluyó.