Renato Jofré lleva una trayectoria bastante larga en televisión. No obstante, ganó fama a nivel nacional interpretando a Gonzalo (Mocosín) en Verdades Ocultas, teleserie de la cual salió en 2019.

Jofré estuvo invitado al último capítulo de La Divina Comida, en el cual sorprendió con su relato respecto a la historia de amor que tiene con su actual pareja, que tiene 12 años más que él y fue su docente en la Escuela de Teatro.

Se trata de la actriz Gala Fernández, con quien lleva más de 10 años en pareja, luego de haber compartido en el aula y algunos trabajos.

“Fue mi profe en la Universidad, y así como amor platónico, como El niño que enloqueció de amor. En la escuela de teatro la conocí y al tiro enganché con ella. Después empezamos a trabajar juntos”, sostuvo.

El actor de 34 años indicó que, luego de un tiempo extenso trabajando juntos, el decidió sincerarse respecto a lo que sentía, aunque no fue correspondido.

“Me vi enfrentado a mi mismo, ‘yo dije o nunca más la veo porque esto me hace mal, porque en verdad yo la amo y se lo tuve que decir ‘esto es lo que siento por ti’ y ella como es toda ‘hippienta’ dijo ‘pero que lindo, si el amor es así, pero a mi no me pasa nada contigo”, contó.

A eso agregó que: “ella tenía la vida mucho más resuelta, tenía familia, tenía dos hijos”.

No obstante, señaló, luego que Gala se separara de la pareja que tenía en ese entonces terminó por buscarlo. Desde ese momento ambos están juntos.

Hay que señalar que Jofré actualmente es parte de la teleserie La Torre de Mabel en Canal 13, en la cual interpreta a José Tomás Mondaca.