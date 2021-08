La abogada Macarena Venegas respondió a la acusación realizada por la maquilladora Jacqueline Ureta, quien afirmó que la profesional tuvo malos tratos hacia ella cuando asistió al programa Más Vivi que Nunca, de TV+.

“Esta señora me trató súper mal, haciéndome ver en cada momento que lo que yo hacía estaba mal, que no sabía nada”, aseguró en sus redes sociales.

“Lo primero que le pregunté es cómo le gustaría el maquillaje y ella respondió ‘tú eres la profesional, no me vayas a dejar como travesti’. Todo esto de manera prepotente”, afirmó.

A través de la misma vía replicó Venegas, quien respondió al comentario de una seguidora. “¿Es verdad lo que contó la maquilladora?”, consultó.

“Gracias por preguntar, por supuesto que no“, dijo la abogada.

“Llevo demasiado tiempo en TV y las personas que me conocen y me ayudan, como son los profesionales de peluquería, vestuario y maquillaje, saben que es imposible que trate a las personas de esa manera”, sentenció.

“Al contrario, respeto mucho su trabajo y estoy agradecida de ellos/as siempre”, señaló.

La polémica

En su publicación -donde recibió apoyo de diferentes figuras de la televisión- Ureta añadió que Venegas tuvo duras palabras para ella.

“Yo le sugerí que menos es más para no endurecer el rostro y salto y me dijo de manera nuevamente prepotente: ‘me estás tratando de vieja’. Con eso se quedó. Y todo lo que hacía de ahí en adelante estaba mal para ella”, relató.

“Además me decía que no conocía este canal y cuando le dije que se llama TV+ me contesto ‘aquí hay puros piojos resucitados como ese programa de la Viví de hace 30 años’. Ese programa es al que ella venia. De verdad no tiene ningún respeto por nadie”, aseveró.