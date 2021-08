Este jueves se emitió uno de los capítulos finales de Edificio Corona, teleserie que finalizará el próximo lunes para dar paso a Pobre Novio.

Sin duda, uno de los conflictos que genera más tensión entre los seguidores tiene relación con Javiera (M. Gracia Omegna), Pablo (Nicolás Oyarzún) y Germán (Mario Horton); éste último caracterizado como un hombre machista, agresivo y posesivo.

En este contexto, Horton se llenó de elogios en redes sociales al llevar a cabo una clara performance actoral respecto a cómo es un hombre violento.

Esto luego que la ficción emitiera una escena en la que Germán encierra a Javiera en su habitación y no la deja salir para reunirse con su pareja.

En ese momento se formó un diálogo, replicado por Página 7, que fue bastante comentado en redes sociales, en donde muchas mujeres destacaron la caracterización hecha por el actor.

“Tengo que hablar contigo, no me estás dejando otra alternativa, quiero que entiendas que ese tipo es un aprovechador, un imbécil. Lo único que estoy tratando de hacer es protegerte”, inició Germán.

Tras eso el personaje expresó: “Estoy tratando de que entiendas de que no te vayas con él, te estoy dando una alternativa. Tú no te vas con él, y se arreglan todos los problemas de la vida. ¿Crees que me gusta tenerte así? ¿Crees que me gusta encerrarte y tratarte así? ¿Crees que no estoy sufriendo?”.

Al recibir constantes negativas de Javiera, el sujeto acabó diciendo: “Van a ver de lo que soy capaz. Tu pololito tiene que entender que conmigo no se puede meter. Me aburriste. Escúchame una cosa, tú y tu pololito se van a arrepentir de haberme hecho esto”.

La escena generó variados comentarios en redes sociales:

Mario Horton es demasiado buen actor, siempre pensé que nunca se iba a sacar el papel de gabriel en los 80, German esta abominablemente bien interpretado, es un monstruo #EdificioCorona pic.twitter.com/nXD0c5I0fO — Lombarda (@NatalieLombarda) August 6, 2021

Germán te odio 😡😡 Mario Horton te amo 😍😍#EdificioCorona — Melbibi (@Melbibi3) August 6, 2021

Mario Horton excelente actor ! #EdificioCorona — Carli 👑👩🏼‍⚕️ (@cabreracarlita) August 6, 2021

Bien Mario Horton representando a miles de qlos hijos de perra que agreden, violentan y matan mujeres. No te olvides! Llama al 1455 si tu eres víctima de violencia, si conoces a una mujer que sufre o es violentada por un Germán, denuncia! No seas cómplice! #EdificioCorona pic.twitter.com/Cijb4bK6bb — Carlutor (@Carlutor) August 6, 2021

Germán esta hecho un psicópata. Quizás que final va a tener.

Me saco el sombrero por Mario Horton. Mis respetos porque es uno de los pocos buenos actores chilenos. Debería darle clases al Gonzalo Valenzuela. #EdificioCorona — Johnny Randone (@JohnnyRandone) August 6, 2021

Yo creo que desde acá para adelante Mario Horton no hará mas papel de protagonista bueno… desde ahora solo antagonista porque le queda perfecto. HASTA SIEMPRE RUBIRENA #Rubirena — 🇨🇱🏳️‍🌈👭🏻Rubirena – Luimelia (@ViudaNegraBi) August 6, 2021

Es tan buena la interpretación de Mario Horton como Germán que me llega a caer mal el qlo! Si lo veo igual le voy a sacar la chucha por los malos ratos que me provocó con su papel qlo 🤣 #EdificioCorona pic.twitter.com/X7BWqsnl7e — Carlutor (@Carlutor) August 6, 2021