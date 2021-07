El nuevo estelar de Mega, llamado The Covers, sigue tomando forma, toda vez que nuevos rostros de televisión se han sumado al desafío de imitar a artistas internacionales.

En este sentido, desde la estación mostraron a BioBioChile un adelanto de la transformación que tendrá el periodista José Luis Reppening para imitar al líder de Pearl Jam, Eddie Vedder.

El comunicador se sometió al proceso de transformación a cargo de la maquilladora Carla Gasic, la misma que colabora para Stefan Kramer.

En diálogo con BioBioChile, Reppening sostuvo que éste será un nuevo desafío en su carrera en televisión, el cual tomará de manera muy seria.

“Cantar y hacer una performance tiene mucho que ver con el arte, no lo tomo como algo chacotero. Como dije por ahí, no es que vaya a bailar la colita. Voy a cantar, a hacerlo de mejor manera posible, estamos trabajando. No es típico que un periodista de prensa lo hago, pero llevo 20 años en televisión, siempre ligado a las noticias, entonces encontré que era buen momento para hacer algo y participar de un estelar”, expuso.

“Los demás participantes han sido muy amables y tienen un bien sentido se la competencia. Además de eso todos son muy buenos, va a estar muy difícil avanzar en el programa. Hay cantantes profesionales y yo soy amateur, de la ducha y la fogata (ríe)”, agregó.

En este sentido, el periodista indicó que en el último tiempo ha podido mostrarse tal como es, tanto en la televisión como en redes sociales.

“Yo generalmente soy así, no es que tenga un molde de ‘periodista de prensa’. Cuando tengo que ponerme serio lo soy, pero cuando se pueden hacer hacer bromas y distenderse me río. Quizás ahora se ha amplificado más con las redes sociales”, indicó.

“En todo caso en Meganoticias Amanece con Priscilla Vargas lo pasamos súper bien, nos conocemos hace muchos años, entonces es natural sentirse cómodo”, concluyó.

Hay que señalar que los jurados del espacio de Mega serán Javiera Contador, Beto Cuevas y el argentina Óscar Mediavilla.