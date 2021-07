La ganadora del programa Calle 7, Scarlett Ortega, fue desconectada del ventilador mecánico que la mantenía con vida, este lunes.

La joven de 27 años que había triunfado en el programa de TVN en 2017, se encontraba postrada y sin poder hablar, producto de un ependimoma, un tumor cerebral que le fue diagnosticado a finales de 2018.

La noticia fue revelada por CHV Noticias, donde la madre de Scarlett, Ximena González, contó que su hija había pedido no seguir viviendo si su situación llegaba a un punto irreversible.

Los primeros síntomas del tumor comenzaron en 2016, cuando Scarlett vivía en Argentina y estudiaba teatro musical. Pero no fue hasta 2018 cuando detectaron el tumor.

“Un día me dijo, ‘me desmayé en el ensayo’. Nosotros lo atribuimos a la tensión, emoción del momento porque estaba en una prueba de actuación”, comentó su hermana en el programa Rojo.



“Después empezó a pasar más seguido y para no darnos preocupación a nosotros, no nos avisaba”, recordó. “Primero le dijeron que era algo al estómago, empezó vomitar lo que comía, se mareaba, se desvanecía”, continuó.

Pasó por muchos especialistas, incluyendo psicólogos. Pero no fue hasta que se realizó una resonancia magnética que se dio con el diagnostico.

Desde ese momento, su vida cambió y debió ser sometida a diferentes intervenciones e incluso fue atendida en la Teletón. “No se sostiene en pie, no habla, de la cara solo mueve los ojos y debe alimentarse con sondas, ya que no puede alimentarse sola ni tragar”, reveló Ximena, en ese momento.