La modelo brasileña Michelle Carvalho reveló que se sometió a un aborto siendo aún menor de edad. La exchica reality realizó esta íntima confesión en La Divina Comida, donde fue una de las invitadas.

En el capítulo que se emitirá este sábado, Michelle contó que comenzó a trabajar como modelo a los 13 años, y que sólo algún tiempo después abandonó su país natal para desarrollarse profesionalmente.

“Tuve una familia muy humilde y desde los 13 años mis padres nunca me han ayudado con un peso, nada. Podrían decir te abandonaron, no te ayudaron, pero no tenían las condiciones”, contó en declaraciones a las que BioBioChile tuvo acceso exclusivo.

“Si yo no lo hago por mí, nadie más lo va a hacer, porque no puedo pedir ayuda a nadie, entonces tengo que hacerlo yo, por mí misma”, confesó a Sandra Solimano, Felipe Armas y Óscar Andrade, también invitados al espacio de CHV.

“Era una niña”

Asimismo, aseguró, que uno de los momentos más tristes de su vida fue cuando quedó embarazada a los 15 años.

“Yo a los 13 vivía con mujeres de 28 o 30, y de un día para otro tuve que empezar a actuar como adulta en un cuerpo de niña y a cumplir las expectativas de todos. Yo nunca tuve adolescencia, yo ni sé lo qué era eso, porque pasaba trabajando”, reconoció.

Fue en ese contexto donde se vio enfrentada a una difícil decisión. “Era una niña”, dijo. “Nunca hubo esa comunicación en la casa, nunca hubo el ‘te tienes que cuidar’. No existía, no existía esa confianza de padres a hijos de conversar y cómo cuidarse en ese mundo en el que yo vivía, tan adulto, tan liberal, tan expuesta. Yo ni siquiera sabía lo que era un condón”, recordó.

“El hecho sucedió en una fiesta, yo sabía lo que estaba haciendo, pero no tenía conciencia de todo y era mi segundo viaje internacional, estaba en París”, recordó.

Fue precisamente en Francia donde tomó la decisión de abortar. “París era una de las ciudades que apoyaba a las mujeres a tomar las elecciones que querían, si tú querías o no querías”, explicó.

“Llegó un momento en el que yo dije: ‘o asumo eso ahora o me hago cargo, porque en las fotos se va a empezar a notar y tengo que ver eso ahora, ver lo que quiero de mi vida"”, recordó.

“Fui y pedí ayuda a la agencia, dije: ‘me pasó eso, necesito ayuda’, y me dieron la opción de volver a mi país y verlo con tu familia o lo que quieres solucionar aquí’. Y yo: ‘lo quiero solucionar acá"”, dijo.

“Y empieza todo ese proceso donde un país te acoge, te dan el derecho de elegir qué tú quieres, vas con un psicólogo y ves dónde lo quieres hacer… muchas alternativas”, explicó.

Eso sí, la modelo aseguró que le hubiera gustado tener más información y tener una mejor comunicación con sus padres para poder prevenir este episodio, que sin duda la marcó.

Una infancia compleja

Incluso antes de aquellos momentos, Michelle ya se había enfrentado a obstáculos en el camino. De hecho, aseguró que sufrió bullying en el colegio por su figura, lo que la llevó a soñar con ser conocida.

“Yo siempre quise ser famosa, que mi gente me viera porque en la escuela me hacían mucho bullying”, reconoció. “No sé (por qué me hacían eso), me imagino porque cuando uno es niño no tiene educación, también depende de el trato que viene de su casa”, dijo.

“Yo no me encontraba bonita, me molestaban por eso (su altura), me llamaban jirafa. Eso me marcó mucho y fue lo que me llevó a querer ser famosa, como para que me respetarán”, reconoció.

De hecho, Harry Potter fue una gran escapatoria para ella en medio de su inocencia. “A los 10 años fue cuando vi la primera película y creía que era bruja”, recordó.

“Creía como que en algún momento me iba a llegar la carta y todo ese cuento. Como que fantaseaba mucho camino a la escuela, agarraba varitas en mitad del camino y jugaba a ser bruja, a hacer magia y todo ese cuento”, reconoció.

Y aunque esa etapa de la magia la tiene superada, el bullying cambió de forma, y ahora está manos de adultos en redes sociales.

Michelle logró ser conocida, pero esto la llevó a otros problemas. “Estás expuesta a todas las críticas, entonces hasta hoy igual me marca y me molestan porque he subido de peso o si he bajado, como que nunca están contentos con nada, entonces siempre te van a criticar igual”, cerró.