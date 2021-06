El pasado domingo se llevó a cabo la segunda vuelta de la elección de gobernadores en el país. Una de las disputas más estrechas se llevó a cabo en la Región Metropolitana, donde terminó imponiéndose Claudio Orrego (DC) a Karina Oliva, del pacto Apruebo Dignidad.

En redes sociales, muchas personas indicaron que un hecho que habría mermado la popularidad de Oliva fue un live que durante la semana pasada tuvo con la influencer Naya Fácil en Instagram.

Sin ir más lejos, en el espacio Mentiras Verdaderas la representante de “Comunes” indicó que aquel episodio sólo había sido un diálogo con la joven, y no una promoción de ella.

“Aquí la construcción de la sociedad de la Región Metropolitana se dialoga con todas, con todos y con todes. Con aquellos que incluso han sido callados, silenciados, invisibilizados. Aquí hay sectores de la comunidad que por sus orígenes, por su experiencia o vida no se les escucha”, expuso en ese entonces.

Una vez terminada la elección, la influencer decidió hacer frente a los comentarios en su contra y en Twitter llamó a que dejaran de culparla por aquella derrota.

“Dejen de culparme por la derrota de Karina, ¡todos queríamos que ganara ella! No es mi culpa que la mayoría no hayan ido a votar por el candidato que preferían, las cifras de personas que fueron a votar eran super bajas, sin dudas Karina es y será la mejor”, expuso en Twitter.

“De nuevo en Twitter. Encuentro que ya basta de culparme no quería hablar antes pero la mayoría de personas no fueron a votar y ahí están todos los resultados, todos queríamos que ganara Karina, pero yo no tengo la culpa de su derrota, ella era la mejor sin duda”, publicó horas después en Instagram.

Hay que señalar que Oliva consiguió un 47% de los votos emitidos durante la jornada. La candidata se impuso con amplio margen en las comunas del sector poniente del Gran Santiago.