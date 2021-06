Una complicada noche de martes tuvo el exchico reality Joche Bibbó, luego que delincuentes le robaran su auto en la comuna de Santiago, luego de realizar una encerrona en torno a él.

En sus redes sociales, el argentino de 36 años sostuvo que quedó sin vehículo ni teléfono móvil en medio de la noche. Por fortuna, en ese momento se encontró con un joven que trabaja como repartidor, quien le prestó ayuda.

En conversación con Las Últimas Noticias Nicolás Castillo, que ayudó a Bibbó en ese momento, indicó que el trasandino estaba con bastante miedo.

“Él estaba asustado, estaba pálido. Me dijo ‘pucha, me acaban de robar el auto’. Me contó que lo habían encañonado, y claro, así cualquiera queda mal. Y bueno, yo había escuchado antes algo extraño. No alcancé a ver nada del asalto, pero escuché gritos, Y que algo malo había pasado. No vi el auto ni cómo se lo quitaron”, sostuvo.

En este sentido, Castillo corroboró que Joché debió acompañarlo a realizar dos entregas antes de poder denunciar al hecho ante Carabineros. En ese lapso, ambos pudieron conversar sobre lo ocurrido.

“Habremos estado como 30 minutos juntos, haciendo las entregas, me demoré súper poco, ahí aprovecharnos de conversar y me contó bien lo que le sucedió. Lo encontré simpático, me dio un poco de lata lo que le pasó. Yo quedé ‘plop’, es duro que te roben con armas, es difícil. Entre medio seguíamos llamando a Carabineros hasta que pillamos una patrulla. La seguimos hasta la Cuarta Comisaría de Santiago y fue todo”, indicó.

“Joche incluso me ofrecía pagarme el viaje. Yo le dije que no, que no quería plata, que lo estaba haciendo de buena onda nomás. Le dije que estuviera tranquilo, que todo andaba bien, que lo importante es que no le pasó nada. Yo creo que cualquier persona buena onda hubiese hecho to mismo. Tuvo suerte de que no le pasara nada”, agregó.

Hay que señalar que el auto del argentino apareció en pésimas condiciones en la comuna de Maipú. Aquello fue lamentado por Bibbó, quien espera dar con el paradero de los antisociales.

En redes sociales, él mismo aprovechó de agradecer todo lo que lo ayudó Castillo durante aquella problemática noche.