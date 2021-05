Este fin de semana fue uno de los más duros para la familia Argandoña. A los 93 años, este sábado murió Eliana de la Fuente, madre de la comunicadora y abuela “Kel” y “Nano” Calderón.

Según ellas mismas han comentado en redes sociales, la noticia tiene devastadas a Raquel y Kel, quienes tenían una muy cercana relación con la mujer.

El fallecimiento de Eliana se dio un día antes del Día de la Mamá, lo que fue un golpe duro para Argandoña. No obstante, la ex animadora compartió una foto del regalo que le llegó de su hijo “Nano”.

“Cuando en el día más triste te llega este regalo”, escribió junto a la imagen.

Recordemos que fue la misma animadora quien confirmó la muerte de su madre el pasado sábado. “Mamita, vuela alto. Te amo y te amaré por siempre”, escribió sobre el deceso, cuya motivos aún se desconocen.

En una conversación de abril del año pasado con BioBioChile, Argandoña había comentado que, debido a la pandemia de covid-19, “a mi mamá no la ha podido ver, como parte de los cuidados que se deben tener por estos días. Ella es una persona de 92 años de edad (en ese momento) y vive en un edificio que está al frente del mío”.

“Mi mamá está en cuarentena absoluta también, no sale ni recibe visitas, y tiene una cuidadora, que todas estas semanas se ha quedado con ella, porque antes esta cuidadora se iba los fines de semana y quedaba una enfermera ahí, pero ahora no”, dijo.

“Para evitar que se pueda contagiar por fuera, esta cuidadora se ha quedado con mi mamá, ella decidió eso, y se ha portado espectacular. Le estamos muy agradecidos porque fue muy consciente y responsable al quedarse con mi mamá y hacer cuarentena con ella”, afirmó también.

En mayo de ese año, en tanto, había ido a visitarla luego de dos meses sin verla por la crisis sanitaria y el riesgo de contagio. “No aguanté más”, había dicho. Para hacerlo, utilizó un overol de protección blanco, antiparras y mascarilla.

Por su parte, Kel dedicó sentidas palabras para su abuela, tanto por redes sociales como en el funeral.

“Fuiste mi familia completa en meses en que no tuve familia alguna, y literal no me dejaste estar nunca sola. Pasaste tu última navidad conmigo sólo para que yo no la pasara sola. Es que no hay palabras, te lo debo todo. Que ganas de habernos ido juntas”, lamentó en la publicación.

“Mi abuela era de esas mujeres que ya no existen que saben todo, pero no juzgan, que solo reciben y aconsejan. La casa de ella era una zona segura, en su departamento se detenía el tiempo y cualquier problema quedaba afuera”, añadió luego en la ceremonia.

Recordemos que la familia Calderón Argandoña pasó por complicados momentos el año pasado tras la polémica legal que involucró a ‘Nano’ y a su padre, Hernán Calderón Salinas.

“Para nadie es secreto que mi lado de la familia está quebrado y sé que te dolía. Quiero que puedas ver que a pesar de todo estamos todos aquí porque nos une un dolor inmenso de tu partida”, expuso.

“Y digo que todos tus nietos te amaban mucho, y digo todos, porque él también te ama y está sufriendo mucho. Solo te pido que me cuides, y a toda tu familia”, concluyó.

Hay que señalar que Hernán Calderón Argandoña no asistió a la ceremonia, que fue transmitida en YouTube y compartida por la propia Raquel Argandoña, quien se mantuvo en silencio en el lugar.