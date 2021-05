Este mediodía gran parte de la familia Argandoña despidió a Eliana de la Fuente, madre de Raquel Argandoña que falleció a los 93 años. La misa se llevó a cabo en el cementerio Parque del Recuerdo y contó con un aforo reducido.

Entre las asistentes estuvieron la propia opinóloga y su hija, Raquel Calderón, quien sobre el final dedicó unas palabras hacia su abuela.

“Mi abuela era de esas mujeres que ya no existen que saben todo, pero no juzgan, que solo reciben y aconsejan. La casa de ella era una zona segura, en su departamento se detenía el tiempo y cualquier problema quedaba afuera”, inició.

“Si algo me llamaba la atención de ella es que se reía mucho, algo que no es muy común de ver en estos tiempos. Los abuelos en general mueren tristes, y la abuela era muy feliz, buena para la talla. Era la matriarca de una familia grande”, agregó.

“La pandemia no alcalzó a terminar antes que te pudiera llevar a tantos lugares que prometí llevarte. Para mí tu casa era una tregua, era paz y tranquilidad. Mi zona segura no existe más … Pasaste tu última navidad conmigo, para que no estuviera sola”, continuó.

Sobre el final Kel habló de la pena que sentía su abuela tras el quiebre que tuvo su familia durante 2020, el cual involucró a su hermano y padre.

“Para nadie es secreto que mi lado de la familia está quebrado y sé que te dolía. Quiero que puedas ver que a pesar de todo estamos todos aquí porque nos une un dolor inmenso de tu partida”, expuso.

“Y digo que todos tus nietos te amaban mucho, y digo todos, porque él también te ama y está sufriendo mucho. Solo te pido que me cuides, y a toda tu familia”, concluyó.

Hay que señalar que Hernán Calderón Argandoña no asistió a la ceremonia, que fue transmitida en YouTube y compartida por la propia Raquel Argandoña, quien se mantuvo en silencio en el lugar.

Ayer, la propia opinóloga había invitado a sus seguidores a seguir la misa a través de la transmisión del camposanto.