La actriz Ingrid ‘Peka’ Parra (37) confirmó este miércoles que tiene cuatro meses de embarazo de su primer hijo junto a su pareja Cristián Salazar, tras haber confesado varios intentos por lograrlo.

La noticia llegó a través de Instagram, donde la exintegrante del extinto programa humorístico Morandé con Compañía (Mega), publicó una fotografía junto a la que escribió que “sí, se puede”.

“Llevo un par de días escribiendo esta nota… son tantas cosas que me gustaría decir… lo más importante de todo es el amor, el amor de pareja, el amor propio y el amor a la vida“, tipeó.

Agregó que “nosotros como familia hemos caminado un espacio tiempo extraño… a veces doloroso, sin entender, sin creer, muchas veces desolador (…) Pero el amor es más grande, el amor todo lo cura, no quiero sonar cliché pero sin el amor de Cristián esto no sería posible, sin el amor que yo siento por él esto no sería posible”.

Previamente, había revelado que acudieron a especialistas para realizar el procedimiento de fecundación in vitro, aunque señaló que se tomaron un descanso y, dijo, “dejamos de pensar en la decisión tomada porque ya era así y punto… y en las mismas vacaciones nos enteramos de nuestro pequeño milagro”.

En conversación con BioBioChile, la también comunicadora contó que durante las vacaciones ya tenían la fecha lista para someterse al procedimiento, con todos los exámenes realizados. “Dijimos, relajémonos un poquito (…) y a la vuelta hacemos todo lo que tenemos que hacer. Parece que nos relajamos demasiado. Finalmente no hubo necesidad de hacer in vitro, gracias a Dios porque es carísimo. Salió solita”, comentó.

“Era para no creerlo. Nunca había estado embarazada. Nunca tuve una pérdida ni experimenté el tema del embarazo, porque por todos los problemas que tenía nunca lo lográbamos”, continuó. La actriz advirtió que padece hipertiroidismo y presenta una de las trompas de falopio atrofiadas.

“Pasó cuando tenía que llegar. No hay una explicación científica. Justo en ese momento estaba ovulando por el lado bueno, no sé”, bromeó.

En la publicación, continuó señalando que “somos una familia que esperó por dos años dos meses la llegada de otro integrante y como todos ya saben nos costó un montón, muchos llantos y penas… ¡muchos! Incontables… pero ¡aquí está! ¡Nuestro pequeño milagro aquí está!”.

Llamó, luego, a que quienes tienen la misma dificultad “no pierdan la fe”. “Crean que les pasará porque sí pasará. Amen mucho, quiéranse como pareja, respeten el proceso del otro y traten de entenderlo. Es muy difícil. Sí”, puntualizó.