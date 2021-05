Stefan Kramer no para. El comediante no ha dejado de sorprender con nuevas imitaciones, las que ha ido publicando cada fin de semana en sus redes sociales.

Primero fue el periodista de Mega Rodrigo Sepúlveda, después el animador de Mucho Gusto José Antonio Neme, y el domingo pasado el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Este fin de semana el turno será del animador y comediante Checho Hirane. Y para preparar el estreno del nuevo capítulo de su “programa” online “Conociéndote”, Kramer lanzó un adelanto en Instagram.

“Oye sabes que espero que si me quieren invitar al programa que sea en buena onda. Si ya me van a estar atacando poco menos, no sé si quiero ir al programa”, dice el personaje en un video en blanco y negro.

En una hora el clip superó las 100 mil reproducciones en la plataforma de fotos y videos, donde tiene casi 900 mil seguidores.