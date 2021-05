El pasado lunes la teleserie Demente de Mega mostró lo que será el primer beso entre los personajes de Flavia (Patricia Rivadeneira) y Javiera (Ingrid Cruz), de quienes se había adelantado que tendrían una relación lésbica durante la historia.

En este contexto, las dos actrices hablaron respecto a la composición de la escena con Las Últimas Noticias, asegurando que tuvieron que cuidarse mucho, debido a los protocolos propios de la pandemia.

“El momento entre Javiera y Flavia no podía esperar. Fuimos determinadas en que era imposible que la relación entre ellas se pudiera hacer sin contacto físico e íntimo. Es imposible hacerlo sin darnos besos. Ahí, además de los cuidados por la pandemia, nos comprometimos y nos cuidamos mucho antes de esta escena y de otras”, expresó Rivadeneira.

Asimismo, la exactriz de TVN sostuvo que junto a Cruz llevaron a cabo un instante de romanticismo entre dos mujeres maduras.

“Fue un momento especial. Fue un beso suave, no podía ser tan desatado porque está Maira (polola de Javiera en la ficción) en la casa. Fue más bien un beso impulsivo, donde se supera a la vergüenza, el cuerpo pudo más. Eso en cuanto al personaje, a mí me pareció que es mucho más atractiva la Ingrid que otros actores que he besado”, aseveró.

Una opinión similar sostuvo la propia Ingrid Cruz, quien expuso que junto a su colega debieron sortear varios test PCR antes de realizar la escena.

“Lo que tiene de especial es que son dos mujeres adultas, no es el descubrir sexual, sino que hay una experiencia, hay una culpa, un karma. Somos grandes las dos y eso es muy entretenido de hacer como actriz: mostrar el enamoramiento no desde niñas jóvenes, con todo lo que implica como cuerpos no perfectos, la soledad de la adultez”, sostuvo.

“Los actores tuvimos que entrar a hablar como oye, pero si no hay contacto, ¿cómo cuento esta historia? Porque estamos hablando de protocolos gigantes para poder grabar que no nos podíamos saltar porque podrían suspender la grabación. Entonces (se hizo) a puro PCR, en esta última ola de contagio tuvimos dos hisopados a la semana. En algún minuto todo calzó y pudimos hacer la escena”, concluyó.

Hay que señalar que las grabaciones de la teleserie nocturna de Mega concluyeron a fines de la semana pasada. Aun no hay fecha de finalización de la ficción.