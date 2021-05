Momentos álgidos se viven en Colombia, donde miles de personas han protestado contra una reforma tributaria que golpearía duramente a la clase media de ese país.

Fue en este contexto que el cantante Maluma usó sus redes sociales para entregar su opinión sobre lo que vive su país natal.

“De verdad me duele mucho, así no esté allá, porque de una manera directa afecta a mi familia y me afecta a mí el tema de la reforma tributaria, yo realmente no soy de acuerdo con ella. Sin embargo, me parece una cagada (sic), en todo el sentido de la palabra, cómo los vándalos salieron a la calle a hacer lo que hicieron ayer y esa no es la forma“, sentenció.

“Yo creo que hay maneras de protestar y la mejor manera de hacerlo es de forma pacífica y lo único que estamos haciendo ahí es poner el dedo en la herida y no ayudando“, agregó.

“Así que a toda la gente que salió ayer e hizo sus protestas pacíficamente quiero felicitarlos y aplaudirlos, pero por otro lado, la gente que salió a cometer vandalismo, este es el mensaje claro: lo hicieron mal y no son un ejemplo para el país”, dijo.

El artista cerró su mensaje enviando un saludo a sus compatriotas y asegurando que espera volver pronto a Colombia. “Les envío un abrazo muy grande, espero muy pronto ir a Colombia, abrazar a mi familia, y seguir apoyando al país que tanto me necesita”, dijo.

“Yo soy una herramienta de comunicación, soy una voz del pueblo, soy la voz de una generación de jóvenes soñadores, así que tomé el atrevimiento de hacer este video y expresar lo que me dicta mi corazón”, cerró.

Según la agencia de noticias AFP, con la reforma el gobierno colombiano quería recaudar unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031, para estabilizar las finanzas de un país con un desempleo urbano del 16,8% en marzo, cuyo PIB cayó un 6,8% en 2020: su peor desempeño en medio siglo.

Pero expertos y oposición aseguraron que se ensañaba con la clase media, buscando por ejemplo ampliar la base de contribuyentes al impuesto sobre la renta o aumentar el IVA en algunos bienes y servicios.

Este domingo el presidente colombiano, Iván Duque, anunció el retiro del proyecto de reforma presentado al Congreso el pasado 15 de abril.

Mientras tanto, Colombia, con 50 millones de habitantes, atraviesa una agresiva tercera ola de contagios que tiene a los hospitales al borde del colapso y el personal de salud agotado.

Con casi 2,9 millones de contagios y 74.215 fallecidos registrados desde el 6 de marzo de 2020, el país es, respectivamente, sexto y cuarto más afectado de América Latina y el Caribe en ambos aspectos, en proporción a su población.