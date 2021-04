03 abril, 2021 | Publicado a las 22:43

Joven imitador Felipe Parra y nuevo desafío en Mega: "El paso a la consolidación de mi carrera"

Hace unos días Mega anunció al elenco que será parte de Mi Barrio, el programa que reemplazará a Morandé con compañía y que se estrenará el próximo 10 de abril en horario prime.

El imitador Felipe Parra será uno de los rostros que veremos en pantalla, quien conversó con Página 7 sobre este desafío y cómo se gestó su llegada.

Sobre esto último, señaló que “ellos estaban buscando a alguien que estuviera a cargo del Cesfam del barrio, entonces pensaron en que un doctor conocido era el doctor (Sebastián) Ugarte y ahí recordaron que había un imitador que había hecho noticia justamente por imitarlo, y me llamaron”.

Consultado sobre qué significa para él este salto a la televisión, expresó que es “el paso a la consolidación de mi carrera como imitador, yo he venido haciendo un trabajo hace casi 4 años y sabiendo que el nivel en Chile está alto se veía difícil, pero con mucho trabajo y perseverancia, y mi fe en Cristo, he podido ir teniendo la fuerza para hacer esto”.

Kramer, su inspiración

Parra expresó que “para mí Stefan Kramer es el mejor imitador, no solo de Chile sino del mundo”. Sobre el apoyo que él le ha brindado, dijo que “es bonito, es como que eres cantante y te reconoce Luis Miguel, a ese nivel lo veo yo, quizá para otras personas puedo sonar exagerado, pero para mí es súper importante porque él ha sido un mentor en eso”.

“Es más, el me motivó a dedicarme a esto de alguna manera cuando nos conocimos y me invitó a su programa Camaleón y ahí me convencí que tenía que dedicarme a esto, así que recibir el apoyo de él es un orgullo, un sueño y es súper motivante”.

Su rol en Mi Barrio

Sobre este desafío en Mi Barrio, aseguró que busca aprender: “Reconozco que no tengo experiencia actuando con actores de este nivel, siempre he trabajo solo, o con pocas personas que me han ayudado”.

Por otra parte, adelante que veremos varias imitaciones. “La idea del programa no es solo que yo haga al doctor Ugarte -que será su rol fijo-, también voy a ir haciendo otros personaje. Tengo imitaciones de todos los ámbitos, de la política, cantantes, chicos reality, animadores, deportistas”.

“Habrán muchas y nuevas imitaciones que no ha hecho en este caso Kramer, creo que es una nueva opción de imitador, aunque chile es un poco cerrado a eso, pero como dije la perseverancia es muy importante”.

Finalmente, adelantó que está trabajando en la imitación de Fernando Godoy, y destacó que ahora tiene un equipo que lo podrá ayudar con el vestuario y maquillaje.