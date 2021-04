Tamara Acosta protagonizó el nuevo capítulo del programa De tú a tú. La actriz habló de su carrera en televisión junto a Martín Cárcamo y se detuvo a analizar una de sus series más destacadas: Los 80.

Junto con reconocer el éxito de la producción, la artista recordó cómo fue trabajar con Estrella Ortiz, pequeña que en ese entonces interpretó a Anita Herrera, la menor de aquella familia.

Lo cierto es que el espacio le preparó una especial sorpresa a Tamara, ya que invitó a Estrella, que actualmente tiene 11 años, para que ambas compartieran por algunos minutos. Aquello marcó su reencuentro luego de cinco años, según ambas reconocieron.

“Me siento súper orgullosa, como agradecida y orgullosa de todo lo que he tenido que hacer, que me ha tocado, de los personajes y en particular de Los 80, que fue tanto tiempo, fue tan lindo, que emocionó e inspiró a tanta gente. Me siento una privilegiada”, señaló la actriz.

Luego de unos segundos, la intérprete de Anita indicó que: “Ella (Tamara) ha logrado hartas cosas y quiero que le siga yendo bien”.

Asimismo, la pequeña reconoció que quiere seguir la carrera de actuación luego de salir del colegio, ante lo cual Acosta le demostró su apoyo.

Previamente, Tamara había expresado que actuar junto a Estrella fue bastante desafiante en un comienzo, debido a que la niña tenía apenas nueve meses cuando se integró a la serie, en la segunda temporada.

Hay que señalar que Los 80 fue una serie emitida por Canal 13 entre los años 2008 y 2014, la cual contó con siete ciclos y narró los hechos que sucedieron en Chile durante esa década, desde la perspectiva de una familia de clase media.

La producción se transformó en un fenómeno y logró peaks de sintonía por sobre los 35 puntos en sus primeras cuatro entregas.