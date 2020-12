05 diciembre, 2020 | Publicado a las 14:09

Paola Volpato y su nuevo rol en "Edificio Corona": "Quise que se viera un aspecto de viaje lola"

Tras semanas de expectación, finalmente el pasado viernes Mega lanzó un nuevo avance de su próxima teleserie Edificio Corona. Por primera vez se mostró al elenco y sus respectivos personajes.

Sin duda uno de los roles más llamativos, fue el de Ágata Cárdenas, quien será interpretada por Paola Volpato. Se trata de una mujer a la que le cambió la vida, luego de encontrar $500 millones en una maleta que compró en un remate.

Para este nuevo rol en Edificio Corona, la intérprete se sometió a un radical cambio de look que incluyó un chasquilla recta y vestuario llamativo. “Yo, personalmente, no me sentiría cómoda vistiendo así, soy bastante más informal”, confesó en entrevista con La Cuarta.

Asimismo, reveló que ella propuso el look de Ágata, tras buscar varios referentes internacionales y adaptarlos a la realidad chilena. “Quise que se viera un aspecto de vieja-lola, una mujer libre, orgullosa de su belleza”, indicó la actriz.

Desde un plano personal, Volpato señaló que no sigue las tendencias de moda “y a veces pareciera que mis looks son bastante extravagantes”, admitió.

Por otra parte, espera que a los televidentes les guste su personaje. “Que la quieran y se sientan identificadas con esta mujer con personalidad, empuje y fiera, defensora de sus cachorras”, agregó.

Según se reveló en el avance, en esta oportunidad Volpato será la madre de Rubí (Vivianne Dietz) y Esmeralda (Magdalena Müller), y juntas arrendarán un penthouse en el “edificio Corona”.

Cabe mencionar que aún no hay fecha confirmada para esta nueva teleserie, pero todo indica que será dentro de las próximas semanas.