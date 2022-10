Durante el segundo semestre de este año, se han confirmado la presencia de varios artistas e importantes shows en la agenda musical de Chile. Frente al aumento de la popularidad del kpop en el país, las productoras de eventos han comenzado a agendar varias fechas para los artistas, centrando estos eventos en recintos como el Teatro Caupolicán, Estadio Monumental y Teatro Coliseo.

Estas presentaciones iniciaron en julio con la visita del grupo mixto surcoreano KARD, donde sus cuatro integrantes (J.seph, BM, Somin y Jiwoo) se presentaron en el Teatro Caupolicán. Lo mismo sucedió con el grupo femenino (G)I-DLE durante agosto.

Otro artista que estuvo recientemente en Chile fue Kim Hyun Joong, músico conocido por haber aparecido en la serie dramática “Boys Over Flowers”, donde obtuvo un éxito rotundo en su país natal y a nivel mundial, lanzando su carrera musical que lo trajo al país. Tal como los artistas mencionados anteriormente, también se aproximan nuevas fechas donde varios grupos surcoreanos, tendrán la posibilidad de compartir con su fanaticada chilena por primera vez.

18 de octubre – Dream Perfect Regime (DPR)

El grupo conformado por DPR IAN, DPR LIVE y DPR CREAM son los artistas detrás de Dream Perfect Regime, quienes visitan por primera vez nuestro país el 18 de octubre en el Teatro Caupolicán.

Este grupo multi género musical, ya que aparte del kpop incursionan también en estilos como el R&B y hiphop, se encuentran de gira con su The Regime Tour, el cual inició en Estados Unidos, pasando por algunos países de Latinoamérica (entre esos Chile), Europa y finalizando en Asia/Oceanía.

Las mentes creativas tras DPR, quienes escriben, graban y producen su propia música, también están involucrados en la creación de sus videoclips y en la producción creativa de sus conciertos, logrando un show con una propuesta visual diferente, que encantará a los fanáticos y fanáticas del país.

12 de noviembre – Music Bank Chile 2022

Por tercera vez en el país se realizará Music Bank Chile, programa surcoreano televisado por la cadena KBS, que trae la presentación de diversas bandas de kpop, quienes enseñaran sus mejores canciones y coreografías al público de Chile.

Las bandas confirmadas para esta versión son NCT Dream, The Boyz, (G)I-DLE, ATEEZ, TXT y STAYC, quienes se presentarán con un show en el Estadio Monumental el próximo 12 de noviembre.

En oportunidades anteriores, Music Bank ha traído bandas como Super Junior, Afterschool, MBLAQ, CN Blue, Davichi y RaNia, en su versión realizada en la Quinta Vergara en 2012, además de bandas como VINX, TWICE, Wanna One, SF9, B.A.P, junto a los solistas Taemin y Park Bogum, en su versión 2018.

28 de noviembre – The Rose

Otra agrupación masculina que estará pronto en Chile es The Rose, quienes visitarán Chile bajo su tour “Heal Together World Tour“, iniciando sus conciertos en Estados Unidos, pasando por Latinoamérica durante este 2022, y cerrando su tour durante el 2023 en Europa y Asia.

En comparación a las demás agrupaciones, The Rose destaca por un estilo más cercano al rock, donde cada integrante toca un instrumento como guitarra, bajo, batería y teclado. Con el lanzamiento de su nuevo disco “Heal“, el cuarteto pisa por primera vez suelo chileno para presentar su material de estreno, además de rememorar antiguos sencillos como “I.L.Y” y “She’s In The Rain“.

10 de diciembre – W24

A 3 años desde su paso por Chile, la banda W24 vuelve al país para presentarse el próximo 10 de diciembre en el Teatro La Cúpula.

La banda ha tomado reconocimiento en el país luego de su sorpresiva presentación en Teletón en el 2018, llamando la atención de los televidentes y fanáticos del kpop, donde también destacaba el español de su vocalista Chung Ho Won, quién nació en Chile y vivió varios años en Latinoamérica.

El cuarteto surcoreano volverá a ver a sus fans chilenos presentando su primer álbum completo, “White Album”, donde destacan sus baladas y canciones más rockeras.

En este show también se espera que presenten sus canciones originales, además de otros trabajos como covers que han realizado anteriormente, como el popular cover a la banda chilena Los Bunkers.

Con el aumento de las visitas de bandas surcoreanas, Chile se abre paso en el continente como un punto de referencia para el “Hallyu” (u “ola coreana”), atrayendo la visita de artistas solistas o bandas consagradas para los próximos meses o años.