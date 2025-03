\'Anora\' brilló en la 97.ª edición de los Óscar al llevarse cinco premios, incluyendo Mejor Director, Mejor Actriz y Mejor Película, superando a la favorita \'Emilia Pérez\' que solo obtuvo dos estatuillas. Adrien Brody ganó su segundo Óscar por su actuación en \'The Brutalist\', donde interpretó a László Tóth. Además, se entregaron premios en diversas categorías como Mejor Guión Original para \'Anora\', Mejor Película Internacional para \'Ainda Estou Aqui\', Mejor Diseño de Vestuario para \'Wicked\', entre otros.

‘Anora’ fue este domingo la gran triunfadora de las 97.ª edición de los Óscar, al hacerse con cinco premios, entre ellos Mejor Director, Mejor Actriz y Mejor Película.

Así, destronó a Emilia Pérez, una de las películas con mayores nominaciones, pero que solo logró llevarse las estatuillas por Mejor Actriz de Reparto y Mejor Canción, consigna Agencia EFE.

Por otro lado, Adrien Brody consiguió su segundo Óscar por su interpretación en The Brutalist, donde interpretó al arquitecto húngaro judío, László Tóth.

Pero si te perdiste esta nueva entrega de premios, te dejamos a continuación el listado completo de ganadoras y ganadores.

Esta es la lista completa de los ganadores.

MEJOR PELÍCULA

‘Anora’.

MEJOR DIRECCIÓN

Sean Baker, por ‘Anora’.

MEJOR ACTRIZ

Mikey Madison, por ‘Anora’.

MEJOR ACTOR

Adrien Brody, por ‘The Brutalist’.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Zoe Saldaña por ‘Emilia Pérez’.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Kieran Culkin, por ‘A Real Pain’.

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Sean Baker, por ‘Anora’.

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Peter Straughan, por ‘Cónclave’.

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

‘Ainda Estou Aqui’ (I’m Still Here’), de Walter Salles (Brasil).

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

‘Flow’.

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

‘No Other Land’.

MEJOR FOTOGRAFÍA

Lol Crawley por ‘The Brutalist’.

MEJOR MONTAJE

Sean Baker, por ‘Anora’.

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Paul Tazewell, por ‘Wicked’.

MEJOR BANDA SONORA

Daniel Blumberg, por ‘The Brutalist’.

MEJOR CANCIÓN

Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard, por ‘El mal’, de ‘Emilia Pérez’.

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Craig Lathrop y Beatrice Brentnerová, por ‘Wicked’.

MEJOR SONIDO

Gareth John, Richard King, Ron Bartlett y Doug Hemphill, por ‘Dune: Part Two’.

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe y Gerd Nefzer, por ‘Dune: Part Two’.

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon y Marilyne Scarselli, por ‘The Substance’.

MEJOR CORTO

‘I’m not a Robot’.

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN

‘In the Shadow of the Cypress’.

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

‘The Only Girl in the Orchestra’.